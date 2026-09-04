Rescalvo suelta una bomba antes del clásico y deja una frase que ilusiona a la Liga

El técnico de Alajuelense aseguró que ya tiene definida la alineación para enfrentar este sábado a Saprissa en el Morera Soto, habló de los lesionados y dejó claro que quiere comenzar a escribir su propia historia en el banquillo rojinegro

Ismael Rescalvo tiene claro que este sábado no habrá margen para esconderse.

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El técnico español de Alajuelense analizó el Clásico Nacional ante Saprissa, que se disputará este sábado a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto, y aseguró que su equipo llega después de una semana enfocada en corregir errores y potenciar sus virtudes.

“Ha sido una semana buena de trabajo para intentar competir en el partido y tener la búsqueda de los tres puntos”, explicó Rescalvo.

En 3 puntos El técnico de Alajuelense aseguró que ya tiene definida la alineación para enfrentar este sábado a Saprissa en el Morera Soto. Ismael Rescalvo tiene claro que este sábado no habrá margen para esconderse. Ahora la pelota queda del lado de los jugadores.

El estratega señaló que durante estos días se concentraron en corregir algunos aspectos mostrados en los últimos encuentros, sin dejar de lado las fortalezas que ha mostrado el equipo.

Y aunque ya tiene definido el once titular, decidió guardarse la información.

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“Tengo claro quién va a jugar, pero todavía no te lo voy a decir”, afirmó.

Uno de los principales temas antes del clásico pasa por el estado físico de varios jugadores.

Fernando Piñar ya está en convocatoria, mientras que Juanpi y Zaldívar continúan trabajando de manera diferenciada.

Rescalvo destacó especialmente la evolución de Juanpi y explicó que será hasta este viernes cuando se tome una decisión definitiva.

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“Mañana haremos una prueba para definir si están aptos”, indicó.

Además, Luis Díaz también aparece como una posibilidad cercana. Su recuperación ha avanzado más rápido de lo inicialmente previsto y podría recibir el alta competitiva en los próximos días.

“Probablemente para el jueves o para el fin de semana, en función de cómo lo veamos en los entrenamientos, es posible entrar en convocatoria”, señaló.

Para Rescalvo, su eventual regreso sería una pieza importante por la competencia que puede generar en la banda.

Alajuelense ha dejado escapar oportunidades para asumir el liderato durante el torneo, una situación que inevitablemente vuelve a aparecer en la previa del clásico.

Sin embargo, Rescalvo no quiso entrar en lamentos.

“Nosotros también queremos ser líderes”, respondió cuando fue consultado por las ocasiones en que el equipo dejó escapar esa posibilidad.

El clásico, por lo tanto, aparece como algo más que un partido por rivalidad. También puede tener peso en la lucha por los primeros puestos.

Uno de los temas que más atención generó fue la referencia a Óscar Ramírez.

Rescalvo reconoció el peso que tiene asumir el puesto que dejó el histórico técnico rojinegro, pero dejó claro que no pretende vivir bajo su sombra.

“Para mí era un honor coger el testigo de Óscar Ramírez por todo lo que representa, pero él es él y yo soy yo”, manifestó.

Y añadió una frase que resume su intención al frente de la Liga:

“Él hizo su historia, y yo quiero crear la mía. Para eso trabajo, para darle logros al club, conquistar títulos”.

El español también reconoció que entiende la exigencia de la afición liguista, especialmente cuando el equipo juega un partido de esta magnitud en el Morera Soto.

Para él, esa presión debe convertirse en combustible.

“Cuando estamos unidos, todo es más fácil”

Aunque aseguró que durante la semana se ha mantenido bastante alejado del ambiente externo al permanecer concentrado en el CAR, Rescalvo sabe perfectamente lo que significa un clásico.

“No he sentido nada especial y no he percibido mucho el ambiente”, comentó.

El técnico recordó que ya ha vivido clásicos en otros países y espera que el sábado la afición tenga un papel importante.

Incluso recurrió al recuerdo del partido contra Plaza Amador para explicar el valor que puede tener la conexión entre las gradas y el terreno de juego.

“Cuando estamos unidos, todo es más fácil porque hay una ventaja emocional en el terreno de juego que, cuando está a favor, la aprovechamos”, afirmó.

“Esperemos que el sábado estén con nosotros y puedan ayudarnos porque son un factor muy importante dentro del equipo”.

Ahora la pelota queda del lado de los jugadores. Rescalvo ya tiene definido su plan y su alineación, pero habrá que esperar hasta el sábado para descubrir si las decisiones que mantiene bajo llave terminan dándole a Alajuelense una noche de clásico para comenzar a construir esa historia que el español dice querer escribir.