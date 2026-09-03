Porsche Cayenne Eléctrico llega a Costa Rica para llevar el SUV deportivo a una nueva dimensión

Porsche Costa Rica presentó oficialmente, el pasado 2 de setiembre de 2026, el nuevo Porsche Cayenne Eléctrico, un SUV deportivo y versátil que lleva el espíritu y las prestaciones de Porsche a una nueva dimensión y se suma a la oferta de electromovilidad en el país.

El nuevo Cayenne eléctrico representa un paso más en la evolución de la movilidad eléctrica de Porsche. Esta nueva generación incluye tecnología que ofrece un equilibrio entre rendimiento, control, confort, autonomía y practicidad para el día a día de los conductores. Su respuesta inmediata, tracción integral eléctrica y aceleración precisa permiten experimentar la potencia y el control característicos de la marca desde el primer metro.

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“Con el nuevo Cayenne Eléctrico damos un paso importante en la evolución de nuestra propuesta de movilidad en Costa Rica. Este modelo demuestra que el alto desempeño, la tecnología eléctrica y la versatilidad pueden convivir en un SUV que mantiene intacto el espíritu Porsche. Estamos muy emocionados de presentarlo oficialmente a nuestros clientes y al mercado costarricense”, dijo Rafael Cordero, gerente general de Porsche Costa Rica.

En 3 puntos Porsche Costa Rica presentó oficialmente, el pasado 2 de setiembre de 2026, el nuevo Porsche Cayenne Eléctrico. El nuevo Cayenne eléctrico representa un paso más en la evolución de la movilidad eléctrica de Porsche. Para más información y para explorar las configuraciones disponibles del Cayenne Eléctrico, incluida su versión Coupé.

Durante el evento de lanzamiento oficial del modelo en Costa Rica, se presentó un modelo en Gris Vanadio Metalizado, mientras que la versión Turbo se mostró en Azul Napali Metalizado.

El ADN del Cayenne se mantiene intacto en esta nueva generación eléctrica, que combina prestaciones deportivas con aptitud utilitaria, confort para trayectos largos y capacidad para enfrentar diferentes condiciones de conducción. La experiencia al volante también ha sido concebida alrededor del conductor, con asientos deportivos de última generación, una pantalla inteligente y tecnologías que permiten disfrutar tanto de una conducción deportiva como de un viaje relajado.

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En sus diferentes versiones, el Cayenne Electric desarrolla hasta 442 PS y acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos con Launch Control, alcanzando una velocidad máxima de 230 km/h. Por su parte, el Cayenne S Eléctrico eleva el desempeño con una potencia de hasta 636 PS, una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos con Launch Control y una velocidad máxima de 250 km/h. En su versión Cayenne Turbo Eléctrico, el modelo alcanza hasta 1.156 PS y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos con Launch Control, demostrando cómo la electrificación puede llevar el rendimiento deportivo característico de Porsche a un nuevo nivel.

El Cayenne Electric incorpora una arquitectura de carga diseñada para aprovechar la energía de manera eficiente y reducir los tiempos de espera. Gracias a su sistema eléctrico de 800 voltios, puede pasar del 10 % al 80 % de carga en aproximadamente 16 minutos bajo condiciones ideales, permitiendo afrontar trayectos largos con mayor tranquilidad. Dependiendo de la versión, puede alcanzar una autonomía combinada de hasta 705 kilómetros, ofreciendo la posibilidad de recorrer mayores distancias con la practicidad necesaria para el uso cotidiano.

La propuesta de carga está diseñada para adaptarse a las necesidades de cada usuario, con alternativas para realizar cargas rápidas durante los desplazamientos en carretera y soluciones para el hogar, incluida la carga inductiva, que permite simplificar el proceso de recarga y disfrutar de una experiencia de movilidad eléctrica más cómoda y conveniente.

El interior del Cayenne Eléctrico incorpora el nuevo concepto Porsche Digital Interaction, diseñado alrededor de quien conduce y de la experiencia de los pasajeros. La propuesta integra pantallas, controles intuitivos, conectividad avanzada y funciones inteligentes para ofrecer una experiencia digital moderna y personalizable.

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Entre sus tecnologías disponibles se encuentra el Head-Up Display con realidad aumentada, que proyecta información relevante directamente en el campo visual del conductor, facilitando el acceso a datos importantes sin perder de vista el camino.

Como parte de la experiencia Porsche, el nuevo Cayenne Eléctrico ofrece múltiples posibilidades de personalización. Los clientes pueden seleccionar entre una amplia variedad de colores, diseños de llantas, materiales y acabados para configurar un vehículo acorde con sus preferencias.

Para más información y para explorar las configuraciones disponibles del Cayenne Eléctrico, incluida su versión Coupé, pueden consultar el Porsche Car Configurator y recibir asesoría en Porsche Center San José, donde podrán conocer en detalle las diferentes opciones de equipamiento, diseño y personalización disponibles para cada versión.