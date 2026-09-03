¡Policías están vivos de milagro! Patrulla recibió 23 balazos y cifra de detenidos subió a ocho

La cifra de aprehendidos aumentó de tres a ocho. Una unidad policial recibió aproximadamente 23 impactos de bala y un oficial sufrió heridas en la cabeza y las manos.

Una patrulla de la Fuerza Pública recibió aproximadamente 23 impactos de bala durante el violento enfrentamiento ocurrido la noche de este miércoles en La Cruz, Guanacaste.

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El Ministerio de Seguridad Pública confirmó este jueves que la cifra de personas aprehendidas aumentó de tres a ocho, mientras continúa el despliegue para esclarecer lo sucedido.

En 3 puntos La cifra de aprehendidos aumentó de tres a ocho. Una patrulla de la Fuerza Pública recibió aproximadamente 23 impactos de bala durante el violento enfrentamiento ocurrido la noche de este miércoles en La Cruz, Guanacaste. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué pretendía el grupo, esclarecer la participación de cada detenido y establecer las responsabilidades correspondientes.

El incidente también dejó a un sospechoso fallecido y a un policía de apellido Soto herido en la cabeza y las manos. El oficial fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Los hechos comenzaron cuando los policías atendieron una alerta relacionada con un camión de transporte de valores que se encontraba varado cerca de un reconocido hotel de la zona.

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Durante el desplazamiento, los oficiales localizaron tres vehículos Hyundai Tucson en las cercanías del cementerio de Cuajiniquil.

De acuerdo con el reporte policial, uno de los automotores realizó una maniobra contra la patrulla. Posteriormente, sus ocupantes abrieron fuego contra los uniformados.

La unidad policial terminó con cerca de 23 impactos de bala. En medio del ataque resultó herido el agente Soto.

Más tarde se produjo un segundo enfrentamiento en el sector de Junquillal, esta vez contra los ocupantes de otra unidad policial. Durante este intercambio de disparos falleció uno de los sospechosos, identificado con el apellido Zapata.

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Como resultado del operativo, las autoridades aprehendieron a ocho hombres y retuvieron los tres vehículos Hyundai Tucson, los cuales quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

En el despliegue participaron oficiales de la Fuerza Pública, la Unidad Canina, la Unidad Especial de Apoyo, Guardacostas, Policía de Fronteras y la Academia Nacional de Policía.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué pretendía el grupo, esclarecer la participación de cada detenido y establecer las responsabilidades correspondientes.