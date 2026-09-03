¡Orgullo tico! Araya Vlogs rompe las redes y se convierte en el primer costarricense en ganar prestigioso premio

El creador de contenido costarricense Christopher Araya rompió todos los esquemas y se trajo un galardón sin precedentes para el país en una noche llena de emociones en España.

En una gala que mantuvo en vilo a miles de seguidores, el reconocido creador de contenido costarricense, Christopher Araya, conocido popularmente en las plataformas digitales como Araya Vlogs, alcanzó la gloria internacional al coronarse ganador en los prestigiosos Premios Juventud 2026.

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En 3 puntos El creador de contenido costarricense Christopher Araya rompió todos los esquemas y se trajo un galardón sin precedentes para el país en una noche llena de emociones en España. En una gala que mantuvo en vilo a miles de seguidores, el reconocido creador de contenido costarricense, Christopher Araya, conocido popularmente en las plataformas digitales como Araya Vlogs. Con este triunfo, Araya Vlogs consolida una carrera impecable que empezó con una cámara y el sueño de recorrer el mundo, demostrando que el talento y la autenticidad de Costa Rica no tienen fronteras en la era digital.

El anuncio oficial, que se dio a conocer este jueves 3 de septiembre de 2026, desató una ola de orgullo y celebración en todo el suelo nacional. El youtuber e influencer sancarleño logró imponerse con fuerza en la categoría #ModoAvión, un apartado diseñado exclusivamente para reconocer a las mentes más brillantes y creativas del continente enfocadas en los viajes, el turismo y los estilos de vida.

El escenario para esta hazaña no pudo ser más imponente. La ceremonia de la cadena Univision se trasladó en esta edición al prestigioso Auditorio Starlite Marbella, ubicado en la región de Andalucía, España. En esta lujosa plaza europea, Araya no solo representó la bandera de su país, sino que además marcó un hito sin precedentes al convertirse en el primer costarricense en la historia en ser nominado y en ganar una estatuilla de estos galardones.

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La competencia no era nada sencilla. Para dejarse el codiciado trofeo, el tico tuvo que superar en las votaciones del público a verdaderos titanes del internet y creadores con millones de seguidores a nivel mundial, entre los que destacaban figuras de renombre como el español Plex, así como Alejandra Travels, Hola Soy Natasha y Roberta con Maleta.

Sin embargo, el fiel apoyo de su comunidad y el impacto global de sus videos —donde muestra desde los destinos más exóticos e inaccesibles del planeta hasta realidades sociales de gran profundidad— terminaron por inclinar la balanza a su favor.

Con este triunfo, Araya Vlogs consolida una carrera impecable que empezó con una cámara y el sueño de recorrer el mundo, demostrando que el talento y la autenticidad de Costa Rica no tienen fronteras en la era digital.