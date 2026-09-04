Onda Tropical #40 llegará a Costa Rica este fin de semana y su impacto será con fuertes lluvias

El fenómeno atravesará Costa Rica durante un solo día, mientras otra onda tropical se aproxima para el inicio de la próxima semana.

La llegada de la Onda Tropical #40 al territorio nacional provocará un incremento en las lluvias durante este próximo domingo, según el pronóstico emitido por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para los primeros días de septiembre.

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De acuerdo con el análisis de las condiciones atmosféricas, el fenómeno transitará sobre Costa Rica únicamente durante el domingo, por lo que se espera un aumento de la actividad lluiosa en diferentes regiones del país.

En 3 puntos El fenómeno atravesará Costa Rica durante un solo día, mientras otra onda tropical se aproxima para el inicio de la próxima semana. La llegada de la Onda Tropical #40 al territorio nacional provocará un incremento en las lluvias durante este próximo domingo, según el pronóstico emitido por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para los primeros días de septiembre. Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de las condiciones y actualizarán sus pronósticos conforme avance la semana.

El IMN también anticipa que las condiciones húmedas continuarán durante los primeros días de la próxima semana, debido al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y al tránsito de una nueva onda tropical.

En ese sentido, la Onda Tropical #41 estaría pasando por el país durante el inicio de la próxima semana, por lo que el panorama lluvioso podría mantenerse durante varios días.

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Las proyecciones meteorológicas contemplan posibles aguaceros de variable intensidad en diferentes sectores del territorio nacional. Entre las zonas que podrían experimentar lluvias se encuentran el Pacífico, la Zona Norte, el Caribe y el Valle Central.

El comportamiento de las precipitaciones dependerá de la interacción entre la humedad disponible y los sistemas atmosféricos que estarán atravesando la región durante estos días.

Para este domingo, la presencia de la Onda Tropical #40 será uno de los principales factores que favorecerán la generación de lluvias. Por ello, el IMN recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos, especialmente en sectores donde suelen presentarse acumulados importantes de agua.

El pronóstico comprende el periodo entre el 3 y el 9 de septiembre, aunque las condiciones pueden variar conforme evolucione la situación atmosférica y se acerquen los diferentes fenómenos al territorio nacional.

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El ingreso de humedad desde el Pacífico también será determinante durante este inicio de septiembre. Este escenario podría favorecer episodios de lluvia durante las tardes y noches en distintas regiones.

Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de las condiciones y actualizarán sus pronósticos conforme avance la semana. Para la población, la recomendación es permanecer atenta a los comunicados oficiales ante posibles cambios en la intensidad o distribución de las lluvias.