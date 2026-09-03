Morera Soto se prepara para un clásico a reventar: Saprissa enfrentará un ambiente de máxima presión

Alajuelense confirmó que quedan 500 entradas para el Clásico Nacional de este sábado. El Morera Soto apunta a un lleno total, mientras Saprissa llegará como líder del Apertura 2026 y con una cuenta pendiente en la casa rojinegra.

El ambiente de Clásico Nacional ya se respira en Alajuela. Este sábado 5 de setiembre, el estadio Alejandro Morera Soto recibirá a Alajuelense y Saprissa a partir de las 8 p. m., en uno de los partidos más esperados del Apertura 2026.

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La expectativa de la afición rojinegra se refleja en la venta de entradas. Alajuelense actualizó la disponibilidad y confirmó que solamente quedan 500 boletos, por lo que el escenario apunta a un Morera Soto prácticamente lleno para recibir al conjunto morado.

Los aficionados que todavía quieran asistir pueden consultar la disponibilidad en la boletería oficial del club. Los precios generales para el encuentro van desde ¢8.000 hasta ¢26.000, dependiendo de la localidad.

En 3 puntos Alajuelense confirmó que quedan 500 entradas para el Clásico Nacional de este sábado. El ambiente de Clásico Nacional ya se respira en Alajuela. El escenario está listo: estadio lleno, rivalidad histórica, liderato en juego y una racha que Saprissa

El ingreso al estadio estará distribuido mediante las Puertas Sur Este, Sur Oeste y Oeste, según la información oficial de la boletería para este encuentro.

El conjunto morado llegará a territorio rojinegro como líder del campeonato. Saprissa suma 15 puntos, mientras que Alajuelense marcha en la cuarta posición con 11 unidades.

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Por eso, más allá de la rivalidad histórica, el partido también tendrá un peso importante en la lucha por los primeros lugares del torneo.

Para los morados, además, existe una cuenta pendiente en el escenario donde se disputará el clásico.

La última victoria de Saprissa en el Morera Soto se produjo el 2 de abril de 2023, cuando derrotó 0-2 a Alajuelense con goles de Luis Paradela y David Guzmán.

Desde aquella noche, los morados no han vuelto a ganar un Clásico Nacional en la casa rojinegra. La racha ya alcanza 11 partidos, por lo que este sábado tendrán otra oportunidad para ponerle fin a esa sequía.

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Y hacerlo no será sencillo. Todo apunta a que el equipo dirigido por Hernán Medford se encontrará con un estadio prácticamente lleno y una afición liguista dispuesta a convertir las gradas en un factor más durante los 90 minutos.

Una noche que promete presión desde las gradas

Con solamente 500 entradas disponibles, el Morera Soto se encamina a vivir un nuevo lleno para un Clásico Nacional.

Alajuelense tendrá el respaldo mayoritario de su afición, mientras Saprissa buscará que el ambiente no pese y aprovechar su condición de líder para dar un golpe en territorio rojinegro.

El escenario está listo: estadio lleno, rivalidad histórica, liderato en juego y una racha que Saprissa