Maribel Guardia estalla al descubrir lo que un médico hizo con su imagen

La artista costarricense denunció que un profesional de Culiacán habría recurrido a la inteligencia artificial para vincularla con sus servicios estéticos.

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia lanzó una fuerte denuncia pública luego de descubrir que un médico de Culiacán, México, presuntamente utilizó su imagen sin autorización para promocionar tratamientos estéticos.

La polémica surgió por una publicación en Instagram en la que aparecía una supuesta fotografía de la artista dentro del establecimiento. Según Guardia, la imagen habría sido creada mediante inteligencia artificial para hacer creer que ella visitó el lugar.

En 3 puntos La artista costarricense denunció que un profesional de Culiacán habría recurrido a la inteligencia artificial para vincularla con sus servicios estéticos. La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia lanzó una fuerte denuncia pública luego de descubrir que un médico de Culiacán, México, presuntamente utilizó su imagen sin autorización para promocionar tratamientos estéticos. Información difundida originalmente por Diario Extra.

La publicación señalaba que una persona había acudido para realizarse “unos retoques de mantenimiento” y, seguidamente, promocionaba servicios como bótox, carboxiterapia, masajes posoperatorios, depilación láser, radiofrecuencia y faciales hidratantes.

Sin embargo, Maribel Guardia negó de forma tajante cualquier relación con el médico y aseguró que nunca ha recibido atención en su consultorio.

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“¿Podrían creer que un doctor en Culiacán que no conozco y con el que nunca he ido se atrevió a hacer una foto mía con inteligencia artificial, asegurando en un post en Instagram que yo iba a tratarme con él hasta Culiacán?”, escribió la artista en sus redes sociales.

La costarricense también cuestionó la ética del profesional por recurrir a su imagen para promocionar servicios que, según afirmó, jamás ha utilizado.

Guardia explicó que se enteró de la publicación gracias a varias amigas que viven en Culiacán y que reconocieron la aparente suplantación.

El caso provocó indignación entre sus seguidores, quienes cuestionaron el uso de la inteligencia artificial para crear imágenes falsas con fines comerciales y aprovecharse de la popularidad de figuras públicas.

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Hasta el momento, de acuerdo con la información divulgada, no trascendió una respuesta pública del médico señalado ante la denuncia realizada por la artista.

Información difundida originalmente por Diario Extra.