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Mariano Torres, ante una cuenta pendiente en el Morera Soto

El capitán del Saprissa tiene una particular estadística frente a Alajuelense: todavía no consigue marcar un gol en el estadio Alejandro Morera Soto.

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Mariano Torres, ante una cuenta pendiente en el Morera Soto
Mariano Torres, ante una cuenta pendiente en el Morera Soto. Fotografía: AM Prensa.

El capitán del Saprissa tiene una particular estadística frente a Alajuelense: todavía no consigue marcar un gol en el estadio Alejandro Morera Soto.

Mariano Torres es uno de los grandes protagonistas de los clásicos nacionales en los últimos años. Sin embargo, el argentino todavía mantiene una cuenta pendiente cuando visita la casa de Liga Deportiva Alajuelense.

El volante morado nunca ha conseguido marcar un gol en el estadio Alejandro Morera Soto, una racha que se mantiene pese a la gran cantidad de clásicos que ha disputado con la camiseta del Saprissa.

Torres sí sabe lo que significa anotarle a la Liga. El argentino ha celebrado en clásicos disputados en otros escenarios, pero el Morera Soto continúa siendo territorio pendiente para el capitán morado.

Ahora, Mariano tendrá una nueva oportunidad para romper esa racha y escribir un capítulo diferente en su historia dentro de los clásicos. La pregunta queda sobre la mesa: ¿podrá finalmente celebrar un gol en la casa manuda?

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