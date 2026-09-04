¡Lo dejaron libre y sin medidas! Fiscalía no presentó suficientes pruebas contra juez detenido

El juez de apellidos Mora Herrera, detenido el miércoles como sospechoso de los delitos de prevaricato y divulgación de secretos, quedó en libertad inmediata y sin ninguna medida cautelar.

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública determinó que el Ministerio Público no fundamentó debidamente su solicitud ni detalló cuáles elementos de prueba existían contra el funcionario judicial.

“La persona juzgadora debe resolver con los elementos que dan las partes y la deficiencia no puede ser subsanada por el juez o jueza”, indicó el despacho judicial.

Según la resolución, la Fiscalía tampoco explicó cuáles eran las pruebas que respaldaban la imposición de medidas cautelares contra Mora Herrera.

En 3 puntos El juez de apellidos Mora Herrera, detenido el miércoles como sospechoso de los delitos de prevaricato y divulgación de secretos, quedó en libertad inmediata y sin ninguna medida cautelar. El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública determinó que el Ministerio Público no fundamentó debidamente su solicitud ni detalló cuáles elementos de prueba existían contra el funcionario judicial. Mora Herrera debe ser considerado inocente de los nuevos cargos mientras no exista una sentencia firme en su contra.

Ante esa falta de fundamentación y con base en los artículos 239 y 244 del Código Procesal Penal, el juzgado ordenó su inmediata libertad sin restricciones.

La decisión fue impugnada por el Ministerio Público, por lo que ahora deberá ser revisada por un tribunal superior.

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Mora Herrera, funcionario del Juzgado Penal de Garabito, fue detenido durante un operativo dirigido por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Durante el allanamiento de su oficina, las autoridades decomisaron un teléfono celular, dispositivos de almacenamiento y la computadora utilizada por el juez.

La investigación se tramita por los presuntos delitos de prevaricato y divulgación de secretos. El primero se atribuye a funcionarios que presuntamente dictan resoluciones contrarias a la ley o las fundamentan en hechos falsos.

Pese a la apertura de esta causa penal, el juez continuará sin medidas cautelares mientras se resuelve la apelación presentada por la Fiscalía.

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Mora Herrera también enfrenta un proceso relacionado con su destitución del Poder Judicial, luego de que en marzo de 2022 dictara un sobreseimiento definitivo a favor de dos colombianos vinculados con un cargamento de más de 800 kilogramos de cocaína.

La resolución permitió que ambos extranjeros recuperaran su libertad y posteriormente abandonaran Costa Rica. Semanas después, un tribunal ordenó recapturarlos, pero ya habían salido del país.

La Corte Plena calificó lo ocurrido como un error grave e injustificado y acordó despedir al juez. Sin embargo, Mora Herrera presentó acciones legales que suspendieron temporalmente la ejecución de la destitución.

En abril de 2026, el Tribunal Contencioso Administrativo validó el despido, pero el funcionario presentó un recurso de casación ante la Sala Primera y continúa trabajando mientras se resuelve el proceso.

Mora Herrera debe ser considerado inocente de los nuevos cargos mientras no exista una sentencia firme en su contra.