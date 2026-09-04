Llegó en silla de ruedas y hoy recupera su vida: programa del Max Peralta transforma a pacientes cardiacos

“Cuando llegué estaba en silla de ruedas y el personal de rehabilitación me ayudó a salir adelante. Hoy soy casi la persona que era antes”.

El testimonio de Patricia Orozco refleja el impacto que está teniendo el programa de rehabilitación cardiaca del hospital Maximiliano Peralta Jiménez, en Cartago.

La iniciativa comenzó a funcionar en febrero y atiende a personas que sufrieron un infarto agudo de miocardio o que presentan insuficiencia cardiaca.

Su objetivo es ayudarles a recuperar una vida activa, controlar factores de riesgo y vencer el temor que muchas veces queda después de atravesar una emergencia de este tipo.

En 3 puntos “Cuando llegué estaba en silla de ruedas y el personal de rehabilitación me ayudó a salir adelante. El testimonio de Patricia Orozco refleja el impacto que está teniendo el programa de rehabilitación cardiaca del hospital Maximiliano Peralta Jiménez, en Cartago. El hospital busca ahora consolidar el programa e incorporar nuevas disciplinas, con el propósito de ampliar el acompañamiento ofrecido a los pacientes cardiacos de Cartago.

Hasta la fecha, 28 pacientes completaron el programa. La segunda graduación se realizó el pasado 31 de julio y reunió a 15 participantes.

El doctor Luis Céspedes Durán, jefe de Medicina Física y Rehabilitación, explicó que las enfermedades cardiovasculares continúan entre las principales causas de muerte en Costa Rica.

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Por esta razón, el equipo trabaja sobre factores que pueden modificarse, como la falta de actividad física, la presión arterial alta, la diabetes y el tabaquismo.

“A las personas se les elabora un plan y se les da seguimiento para que, posteriormente, mantengan una vida físicamente activa, sin miedo y con menos dudas”, indicó Céspedes.

Actualmente, el programa recibe a pacientes que tienen menos de un año de haber sufrido un infarto o una insuficiencia cardiaca. Las referencias son realizadas por los servicios de cardiología, medicina interna y geriatría.

La atención se ofrece mediante dos modalidades, elegidas de acuerdo con la condición de salud y el lugar de residencia de cada persona.

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La modalidad domiciliar está dirigida a pacientes con bajo riesgo cardiovascular o que viven lejos del hospital. Ellos reciben una rutina de ejercicios para realizar durante 12 semanas en sus hogares y una cita de control en la sexta semana.

En la modalidad presencial, los participantes asisten al hospital los lunes, miércoles y viernes durante diez semanas. Cada sesión dura 90 minutos e incluye ejercicios cardiovasculares y de resistencia.

Los grupos están conformados por cinco personas y trabajan principalmente en el consultorio 36 de Terapia Física. Algunas actividades también se desarrollan en el jardín interno del centro médico.

La atención es liderada por fisiatría y terapia física, con apoyo de cardiología, medicina interna, medicina general, geriatría, nutrición y Psicología.

Al terminar el proceso, los pacientes participan en una olimpiada con diferentes estaciones de ejercicio y posteriormente reciben un certificado como reconocimiento a su esfuerzo.

Para la doctora Bella Picado López, especialista en Fisiatría y coordinadora del programa, la graduación no representa el final, sino el comienzo de una nueva etapa.

“El programa es solo el inicio del cambio. Se les motiva y se les entrega un título simbólico por esas diez semanas de logros”, expresó.

Manuel Solano, quien sufrió dos eventos cardiacos, aseguró que el acompañamiento recibido produjo un cambio significativo en su vida.

“Ha sido un compromiso integral con la parte psicológica, la alimentación y, sobre todo, la salud”, señaló.

El paciente también destacó la empatía del personal y la importancia de atender las consecuencias emocionales que puede dejar una enfermedad cardiaca.

“Estoy supercontento y quiero agradecer mil y una veces la oportunidad de haber sido incluido y el cambio que he hecho en mi vida”, manifestó.

Las familias también perciben los resultados. Guiselle Leandro, esposa de uno de los pacientes rehabilitados, afirmó que su esposo mejoró considerablemente su alimentación, su actividad física y su estado de ánimo.

El hospital busca ahora consolidar el programa e incorporar nuevas disciplinas, con el propósito de ampliar el acompañamiento ofrecido a los pacientes cardiacos de Cartago.