“La Voz del Más Allá” revivirá a grandes leyendas: Repretel revela fecha, presentadores y jugosos premios

El nuevo programa reunirá a 60 participantes que asumirán el reto de imitar a artistas fallecidos como Michael Jackson, Selena, Rocío Dúrcal y Luciano Pavarotti.

Las voces de grandes leyendas de la música volverán a escucharse en la televisión costarricense con el estreno de “La Voz del Más Allá”, la nueva apuesta de Repretel para celebrar su aniversario.

En 3 puntos El nuevo programa reunirá a 60 participantes que asumirán el reto de imitar a artistas fallecidos como Michael Jackson, Selena, Rocío Dúrcal y Luciano Pavarotti. Las voces de grandes leyendas de la música volverán a escucharse en la televisión costarricense con el estreno de “La Voz del Más Allá”, la nueva apuesta de Repretel para celebrar su aniversario. Con este formato original, Repretel busca conquistar a las familias costarricenses mediante un espectáculo que promete traer de regreso, al menos sobre el escenario, a algunas de las voces más recordadas de la música.

El programa llegará a la pantalla de Canal 6 el sábado 12 de septiembre, a las 8 p. m., con una competencia cargada de música, nostalgia y personajes que permanecen en la memoria de varias generaciones.

Un total de 60 participantes asumirán el desafío de recrear no solo la voz, sino también la presencia escénica de artistas fallecidos como Michael Jackson, Rocío Dúrcal, Luciano Pavarotti y Selena.

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Semana tras semana, los concursantes deberán demostrar su talento y convencer al jurado para mantenerse en competencia. Únicamente seis lograrán avanzar a la última etapa.

La conducción estará en manos de Andrés Zamora, conocido como “Padre Mix”, y Maricris Rodríguez, quienes acompañarán a los participantes y a la audiencia durante esta nueva producción.

El panel de jueces estará integrado por Marta Fonseca y Humberto Vargas, dos figuras ampliamente conocidas en la música costarricense. Además, cada semana se incorporará un juez invitado.

Los finalistas competirán por tres llamativos premios: $15.000 para el primer lugar, $10.000 para el segundo y $5.000 para el tercero.

Con este formato original, Repretel busca conquistar a las familias costarricenses mediante un espectáculo que promete traer de regreso, al menos sobre el escenario, a algunas de las voces más recordadas de la música.