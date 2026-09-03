Karol G destrona a Bad Bunny después de 77 semanas y vuelve a hacer historia en Billboard

Karol G continúa demostrando el enorme momento que atraviesa su carrera. La colombiana consiguió poner fin a una impresionante racha de Bad Bunny en Billboard, mientras su nueva música también se apodera de los primeros lugares de las listas latinas.

Su álbum “No Me Arrepiento de Sentir Tanto” debutó en el número uno de Top Latin Albums, desplazando a “Debí Tirar Más Fotos”, de Bad Bunny, que acumulaba 77 semanas no consecutivas en la cima del ranking.

El disco del puertorriqueño se había mantenido de manera ininterrumpida en el primer puesto desde enero de este año.

De acuerdo con Billboard, el nuevo proyecto de Karol G debutó con unas 50.000 unidades equivalentes a álbum en Estados Unidos durante su primera semana, de las cuales aproximadamente 48.000 provinieron del streaming.

En 3 puntos Karol G continúa demostrando el enorme momento que atraviesa su carrera. Su álbum “No Me Arrepiento de Sentir Tanto” debutó en el número uno de Top Latin Albums, desplazando a “Debí Tirar Más Fotos”, de Bad Bunny, que acumulaba 77 semanas no consecutivas en la cima del ranking. Y aunque las posiciones pueden volver a cambiar en las próximas semanas, esta vez la colombiana consiguió algo que durante meses parecía difícil: interrumpir uno de los reinados más prolongados de Bad Bunny en las listas latinas.

Eso equivale a unos 49,5 millones de reproducciones oficiales bajo demanda.

Karol G no se conformó con destronar a Bad Bunny

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El éxito de la colombiana no quedó únicamente en los álbumes.

Su canción “BbY WOW”, junto a los españoles Judeline y rusowsky, también llegó al número uno de Hot Latin Songs de Billboard.

Y hay un detalle bastante particular: Karol G terminó desplazándose a sí misma.

Una semana antes, el primer lugar pertenecía a “Ahí”, su colaboración con Drake. Ahora “BbY WOW” tomó la cima, convirtiendo a Karol G en la primera artista en casi dos años que consigue reemplazar una de sus propias canciones por otra en el número uno de Hot Latin Songs.

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El último artista que había logrado algo similar fue precisamente Bad Bunny.

“BbY WOW” también se convirtió en fenómeno mundial

El impacto de la canción ha trascendido las listas latinas de Estados Unidos.

“BbY WOW” alcanzó además el primer puesto del ranking global diario de Spotify, impulsada por millones de reproducciones y por una fuerte viralización en redes sociales.

El éxito representa también un importante salto internacional para Judeline y rusowsky, quienes consiguieron con esta colaboración su primer número uno en una lista de Billboard.

Para Judeline el logro tiene otro ingrediente histórico, pues la cantante se convirtió en la primera mujer española en alcanzar el número uno del ranking global diario de Spotify.

“No Me Arrepiento de Sentir Tanto” fue lanzado el pasado 7 de agosto y representa una etapa musical mucho más emocional para la colombiana, con canciones que exploran el desamor, la vulnerabilidad y diferentes momentos posteriores a una ruptura.

El álbum también debutó en el puesto número ocho del Billboard 200, listado que reúne los discos más populares de todos los géneros en Estados Unidos.

Con este proyecto, Karol G suma ya cinco álbumes número uno en Top Latin Albums.

Y aunque las posiciones pueden volver a cambiar en las próximas semanas, esta vez la colombiana consiguió algo que durante meses parecía difícil: interrumpir uno de los reinados más prolongados de Bad Bunny en las listas latinas.