Juzgado ordena entregar cuerpo de Lidia Vargas a su hijo mayor tras 19 días de disputa

Un juez autorizó al hijo mayor de la fallecida a retirar el cuerpo de la morgue judicial y ordenó confeccionar una nueva acta de defunción para completar los trámites funerarios.

Después de 19 días de incertidumbre y de una disputa familiar que trascendió en todo el país, el cuerpo de doña Lidia Vargas Espinoza finalmente podrá ser retirado de la morgue judicial para recibir sepultura.

En 3 puntos Un juez autorizó al hijo mayor de la fallecida a retirar el cuerpo de la morgue judicial y ordenó confeccionar una nueva acta de defunción para completar los trámites funerarios. Después de 19 días de incertidumbre y de una disputa familiar que trascendió en todo el país, el cuerpo de doña Lidia Vargas Espinoza finalmente podrá ser retirado de la morgue judicial para recibir sepultura. De esta manera concluye un doloroso e insólito caso familiar que durante casi tres semanas mantuvo pendiente a todo el país y que impidió que una madre recibiera oportunamente su despedida.

Un juzgado de San Carlos resolvió que los restos sean entregados al hijo mayor de la fallecida, quien quedó autorizado para efectuar los trámites correspondientes y organizar las honras fúnebres.

Como parte de la resolución, el juez también ordenó confeccionar una nueva acta de defunción, necesaria para completar el retiro del cuerpo y continuar con el funeral.

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La decisión pone fin al conflicto surgido entre los nueve hijos de doña Lidia, quienes no lograban ponerse de acuerdo sobre el destino de sus restos. La mayoría de los hermanos pedía realizar una velación y darle sepultura, mientras una de las hijas pretendía que el cuerpo fuera cremado sin efectuar previamente actividades religiosas.

Debido a la falta de consenso, el cuerpo permaneció durante 19 días en la morgue judicial, mientras la controversia llegó a instancias judiciales, involucró al Organismo de Investigación Judicial e incluso fue expuesta mediante una petición dirigida a la presidenta de la República, Laura Fernández.

Con la resolución judicial, la hija que pretendía efectuar la cremación ya no está autorizada para retirar el cuerpo. Esa facultad quedó ahora en manos del hijo mayor, según lo dispuesto por el juez.

La familia se prepara para realizar las honras fúnebres y darle santa sepultura a doña Lidia, tal como lo solicitaba la mayoría de sus hijos.

De esta manera concluye un doloroso e insólito caso familiar que durante casi tres semanas mantuvo pendiente a todo el país y que impidió que una madre recibiera oportunamente su despedida.