Juan Pablo Añor se declara listo para el clásico: Alajuelense recupera una pieza clave ante Saprissa

El volante venezolano Juan Pablo Añor avanza favorablemente en su recuperación y llega en buenas condiciones físicas al clásico nacional. Alajuelense espera contar con su creatividad y experiencia este sábado 5 de septiembre frente al Deportivo Saprissa, en el Morera Soto.

La cuenta regresiva para el clásico nacional entra en su etapa definitiva y en Liga Deportiva Alajuelense hay una noticia que genera expectativa: Juan Pablo Añor está recuperado y apunta a estar disponible para enfrentar al Deportivo Saprissa.

El mediocampista venezolano se convirtió desde su llegada en una de las piezas llamadas a marcar diferencia en el esquema rojinegro, especialmente por su capacidad para manejar el balón, asociarse y aportar en el último tercio de la cancha.

Añor había encendido las alarmas semanas atrás luego de sufrir una molestia durante el partido frente a Puntarenas, correspondiente a la cuarta jornada del Apertura 2026. El futbolista tuvo que abandonar aquel encuentro en el minuto 41.

En 3 puntos El volante venezolano Juan Pablo Añor avanza favorablemente en su recuperación y llega en buenas condiciones físicas al clásico nacional. La cuenta regresiva para el clásico nacional entra en su etapa definitiva y en Liga Deportiva Alajuelense hay una noticia que genera expectativa: Juan Pablo Añor está recuperado y apunta a estar disponible para enfrentar al Deportivo… Y en un partido de esta magnitud, el talento de un futbolista como Juanpi puede terminar siendo una de esas diferencias que cambian la historia del clásico.

Su ausencia posteriormente se hizo sentir en Alajuelense. El propio técnico Ismael Rescalvo destacó la importancia del venezolano para el funcionamiento ofensivo del equipo y su capacidad para darle control al juego.

Añor ha trabajado para ponerse nuevamente a punto y se encuentra en condiciones físicas favorables para afrontar el duelo más esperado de la jornada. El cuerpo técnico manudo valorará su presencia y participación definitiva en la convocatoria.

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Para Alajuelense, tener a Juanpi Añor disponible representa mucho más que recuperar a un jugador.

El venezolano llegó al club con la responsabilidad de aportar talento y claridad en la construcción ofensiva. La institución incluso lo incorporó como uno de sus principales refuerzos para la temporada y le asignó el dorsal número 10.

Durante sus primeros partidos con la Liga ya mostró parte de esas características y comenzó a sumar minutos tanto en el campeonato nacional como en la Copa Centroamericana.

El clásico, sin embargo, representa otro escenario.

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Alajuelense recibirá a Saprissa este sábado 5 de septiembre a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo correspondiente al Apertura 2026. Será además el primer clásico nacional de Ismael Rescalvo como entrenador rojinegro.

Aunque el estado físico de Añor es positivo, Rescalvo había señalado que el jugador y Ángel Zaldívar realizarían una última evaluación antes de determinar su presencia en el partido.

El técnico confirmó que ambos venían trabajando de manera diferenciada, pero también junto al grupo, por lo que la decisión final quedaba sujeta a la evolución durante el último entrenamiento.

Con el clásico a pocas horas, la expectativa está puesta ahora en la convocatoria definitiva.

Si Juan Pablo Añor recibe el visto bueno, Alajuelense recuperará una carta importante justamente cuando más necesita variantes para intentar imponerse ante un Saprissa que llega como líder del campeonato.

Y en un partido de esta magnitud, el talento de un futbolista como Juanpi puede terminar siendo una de esas diferencias que cambian la historia del clásico.