Joven volvió a Costa Rica desde Australia, pero ni pudo salir del aeropuerto: Interpol lo detuvo

El joven de 23 años tenía una orden de captura internacional por un caso de 2021 y fue ubicado por Interpol mientras se encontraba en Australia.

Un hombre de 23 años, de apellido Chávez, regresó a Costa Rica después de permanecer en Australia, pero su llegada al país terminó con una detención en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde agentes de Interpol San José lo esperaban debido a una orden de captura internacional.

De acuerdo con información suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven es requerido por las autoridades judiciales costarricenses por una investigación relacionada con el delito de violación, por hechos que presuntamente ocurrieron en 2021.

En 3 puntos El joven de 23 años tenía una orden de captura internacional por un caso de 2021 y fue ubicado por Interpol mientras se encontraba en Australia. Un hombre de 23 años, de apellido Chávez, regresó a Costa Rica después de permanecer en Australia, pero su llegada al país terminó con una detención en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El OIJ recordó que la persona detenida queda ahora a disposición de las autoridades judiciales, que serán las encargadas de determinar las medidas correspondientes dentro del proceso.

La ubicación del sospechoso fue posible luego de varias diligencias realizadas por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol San José. Los investigadores determinaron que Chávez se encontraba en Australia y, a partir de esa información, comenzaron las coordinaciones internacionales para concretar su detención y posterior traslado.

El OIJ indicó que las gestiones incluyeron comunicación con sus homólogos en Australia, donde se encontraba el requerido, así como con las autoridades de otros países por los que debía pasar durante su retorno a Costa Rica.

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El recorrido de regreso incluyó escalas en Chile y Lima, Perú, por lo que Interpol también realizó las coordinaciones correspondientes con las autoridades de esos países para dar seguimiento al traslado del joven.

Finalmente, Chávez llegó este viernes a Costa Rica y fue detenido en el aeropuerto Juan Santamaría por los agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol San José.

La detención se ejecutó en cumplimiento de la orden de captura internacional que pesaba sobre él. Ahora el sospechoso quedó a la orden de la autoridad judicial correspondiente, que deberá definir su situación jurídica dentro del proceso.

Según el OIJ, la investigación se remonta a hechos que habrían ocurrido en 2021. Las diligencias desarrolladas posteriormente permitieron establecer que el requerido había salido del país y que se encontraba en territorio australiano.

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El trabajo de Interpol permitió mantener la coordinación con las autoridades policiales de los distintos países involucrados en el recorrido, hasta lograr que el sospechoso fuera puesto nuevamente a disposición de las autoridades costarricenses.

La detención en el aeropuerto pone fin a las diligencias internacionales realizadas para localizar al joven, aunque el proceso judicial relacionado con los hechos que se le atribuyen continuará en Costa Rica.

El OIJ recordó que la persona detenida queda ahora a disposición de las autoridades judiciales, que serán las encargadas de determinar las medidas correspondientes dentro del proceso.