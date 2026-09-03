Josué Quesada le deja un recado a Jefferson Brenes tras su salida de Saprissa: “Acordate de lo tuanis que fue”

El periodista aprovechó su espacio El País de Josué para hablar sobre la salida del volante hacia Indonesia y le recordó que su aventura internacional podría durar apenas 11 meses. También destacó el papel que tuvieron Erick Lonis y Fernando Artavia para facilitar su salida del Saprissa

La aventura de Jefferson Brenes en Indonesia apenas comienza, pero ya existe una pregunta que empieza a rondar en Costa Rica: ¿qué pasará con el volante cuando termine su contrato?

El mediocampista dejó el Saprissa para convertirse en legionario y firmó con el Bhayangkara Presisi Lampung FC. Su contrato está establecido hasta el 30 de junio de 2027, por lo que la experiencia internacional tendrá, al menos inicialmente, una duración de 11 meses.

Precisamente ese escenario fue analizado por el periodista Josué Quesada en su espacio El País de Josué, publicado en su canal de YouTube.

En 3 puntos El periodista aprovechó su espacio El País de Josué para hablar sobre la salida del volante hacia Indonesia y le recordó que su aventura internacional podría durar apenas 11 meses. La aventura de Jefferson Brenes en Indonesia apenas comienza, pero ya existe una pregunta que empieza a rondar en Costa Rica: ¿qué pasará con el volante cuando termine su contrato? Y el mensaje de Josué Quesada apunta precisamente a eso: que si algún día Brenes necesita regresar, no olvide quién estuvo de su lado cuando apareció aquella oportunidad que finalmente lo llevó al otro lado del mundo.

Quesada aprovechó para dejarle un mensaje directo al futbolista.

El periodista le recordó a Brenes que su salida del conjunto morado se produjo en un momento en el que atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

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Y puso especial énfasis en las personas que, desde Saprissa, ayudaron a que pudiera cumplir su deseo de jugar en el extranjero.

Quesada destacó el papel de Erick Lonis y Fernando Artavia en el proceso que terminó permitiendo la salida del volante.

El mensaje del comunicador fue claro: que Brenes no olvide lo vivido en Tibás.

“Por favor acordate de lo tuanis que fue Saprissa”, fue la frase que Quesada le dedicó al futbolista.

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La declaración tiene un significado especial porque Brenes no salió del club por una ruptura con la institución.

El propio jugador reconoció que se sentía feliz en Saprissa y que tomar la decisión de marcharse fue complicado. La institución también explicó que accedió a facilitarle la oportunidad internacional después de que el futbolista expresara su deseo de jugar en el extranjero.

Y hay otro elemento que alimenta todavía más la posibilidad de un regreso.

En una entrevista reciente, Brenes reconoció que no sabe qué ocurrirá una vez termine su experiencia internacional, pero dejó claro cuál sería su primera opción en caso de regresar a Costa Rica.

“Obviamente sí, no dejé nada escrito, pero la primera opción sería Saprissa”, afirmó el volante.

La declaración demuestra que la relación entre el futbolista y el club morado quedó en buenos términos.

Brenes llegó a Saprissa en 2023 y rápidamente se convirtió en una pieza importante. Con el conjunto tibaseño superó los 100 partidos oficiales y terminó su etapa con 123 encuentros, 23 goles y 16 asistencias.

El momento de su partida también llamó la atención.

Brenes venía mostrando un rendimiento destacado con Saprissa y, antes de marcharse, incluso había conseguido actuaciones determinantes.

En el Apertura 2026, por ejemplo, marcó un doblete contra Cartaginés en una victoria 3-2 que permitió al conjunto morado recuperar el liderato.

El propio jugador explicó que anteriormente había sufrido una lesión que le hizo rechazar oportunidades en el extranjero.

Por eso, cuando apareció la propuesta de Indonesia, entendió que no podía dejarla pasar.

“Las oportunidades llegan cuando uno menos se las espera”, explicó posteriormente al hablar de su decisión.

Ahí entra el escenario planteado por Quesada.

Brenes tiene ahora la oportunidad de demostrar su fútbol en una liga diferente, conocer otra cultura y vivir una experiencia internacional que él mismo consideró importante para su carrera.

Pero si las cosas no salen como espera, dentro de 11 meses podría estar nuevamente buscando equipo.

Y en ese momento Saprissa podría aparecer como una alternativa.

No necesariamente porque exista actualmente una negociación o porque el regreso esté acordado.

Simplemente porque el propio Brenes reconoció que el conjunto morado sería su primera opción si vuelve a Costa Rica.

La pelota ahora está en manos del jugador.

Indonesia representa el reto que buscó durante años.

Saprissa, mientras tanto, quedó atrás, pero no necesariamente como una puerta cerrada.

Y el mensaje de Josué Quesada apunta precisamente a eso: que si algún día Brenes necesita regresar, no olvide quién estuvo de su lado cuando apareció aquella oportunidad que finalmente lo llevó al otro lado del mundo.