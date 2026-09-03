Jefferson Brenes se prepara para su esperado debut en Indonesia

El volante costarricense ya está listo para iniciar su primera experiencia como legionario con el Bhayangkara Presisi Lampung FC, que enfrentará al Persebaya Surabaya este sábado.

Jefferson Brenes está a las puertas de comenzar una nueva etapa en su carrera. El mediocampista costarricense dejó al Deportivo Saprissa y ya se prepara para afrontar su primera experiencia internacional con el Bhayangkara Presisi Lampung FC, de la Superliga de Indonesia.

En 3 puntos El volante costarricense ya está listo para iniciar su primera experiencia como legionario con el Bhayangkara Presisi Lampung FC, que enfrentará al Persebaya Surabaya este sábado. Jefferson Brenes está a las puertas de comenzar una nueva etapa en su carrera. Brenes dejó el fútbol costarricense con cuatro goles en sus últimos dos encuentros y ahora buscará trasladar ese buen momento a Indonesia.

El tico llega al fútbol asiático después de cerrar su etapa con los morados en gran forma. Brenes marcó cuatro goles en sus últimos dos partidos con Saprissa: consiguió un doblete frente a Puntarenas, con anotaciones al 35' y 73', y volvió a marcar por partida doble contra Cartaginés, al 13' y 34'.

Ese cierre goleador precedió su salida del conjunto tibaseño y su incorporación al Bhayangkara, donde utilizará el número 97. El costarricense firmó un contrato por 11 meses para afrontar este nuevo desafío en el fútbol asiático.

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Brenes reconoció que la decisión de abandonar Saprissa no fue sencilla, pero consideró que la oportunidad era demasiado importante para dejarla pasar.

“Una oferta como la que me llegó no podía dejarla pasar”, expresó el mediocampista en declaraciones brindadas a Teletica.

Ahora, el siguiente reto ya tiene fecha. El Bhayangkara Presisi Lampung FC debutará ante el Persebaya Surabaya este sábado 5 de septiembre. El encuentro está programado para las 2:30 a. m., hora de Costa Rica, y podría marcar el estreno oficial de Brenes como legionario.

El costarricense afronta este desafío después de ocho años de carrera en el fútbol nacional, durante los cuales defendió las camisetas de Limón, Herediano, Grecia y Saprissa.

Brenes dejó el fútbol costarricense con cuatro goles en sus últimos dos encuentros y ahora buscará trasladar ese buen momento a Indonesia. El sábado podría comenzar oficialmente una nueva aventura para el volante, quien tendrá su primera oportunidad de demostrar su calidad fuera de Costa Rica.