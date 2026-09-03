Jeaustin Campos ya está en Costa Rica y su futuro vuelve a estar en el aire: ¿cuál será su próximo equipo?

El técnico costarricense cerró abruptamente su ciclo de más de dos años en Real España y ahora analiza las opciones que tiene sobre la mesa. Su regreso al fútbol nacional toma fuerza, pero todavía no existe un destino definido

El teléfono de Jeaustin Campos podría comenzar a sonar con más fuerza.

Después de poco más de dos años al frente del Real España de Honduras, el entrenador costarricense decidió poner punto final a su etapa en el club y ahora enfrenta una pregunta que rápidamente comienza a tomar fuerza en Costa Rica: ¿dónde dirigirá nuevamente?

Campos presentó su renuncia el pasado 28 de agosto junto con su asistente Hugo Viegas. La decisión llegó en medio de una complicada situación económica del Real España, con atrasos en los pagos al cuerpo técnico.

En 3 puntos El técnico costarricense cerró abruptamente su ciclo de más de dos años en Real España y ahora analiza las opciones que tiene sobre la mesa. El teléfono de Jeaustin Campos podría comenzar a sonar con más fuerza. La gran incógnita es quién será el primero en levantar el teléfono.

La salida fue inmediata y puso fin a un proceso de aproximadamente dos años y medio, en el que Campos dirigió 106 partidos entre todas las competiciones con el conjunto aurinegro.

Ahora el escenario es completamente diferente.

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Campos ya regresó a Costa Rica y, de acuerdo con reportes recientes, espera resolver su futuro profesional cuanto antes. Incluso se ha señalado que podría volver a dirigir en las próximas semanas.

El nombre de Campos inevitablemente aparece cuando se habla de entrenadores con experiencia disponibles en el mercado nacional.

El técnico conoce perfectamente el medio, ha dirigido a clubes grandes y tiene varios títulos en su carrera, por lo que su disponibilidad lo convierte en una alternativa atractiva para cualquier equipo que decida cambiar de entrenador.

Pero hay un detalle importante: Campos no solamente tendrá que esperar una oferta, sino que también deberá analizar cuidadosamente cuál proyecto le conviene después de la experiencia que acaba de vivir en Honduras.

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Su salida de Real España no se produjo por resultados deportivos exclusivamente. El propio entrenador explicó posteriormente las circunstancias que rodearon su decisión y aseguró que se marchó satisfecho con el trabajo realizado.

Saprissa aparece en la conversación, pero...

Campos tiene una historia profunda con el conjunto morado y durante mucho tiempo un regreso al banquillo tibaseño parecía prácticamente imposible por el conflicto laboral que existió entre ambas partes.

Sin embargo, esa situación comenzó a cambiar después de que Saprissa y Campos avanzaran en la solución del litigio que mantenían.

Ahora que el entrenador está nuevamente en Costa Rica, su nombre vuelve inevitablemente a aparecer alrededor del club.

Pero, por el momento, no existe una vacante.

Saprissa tiene entrenador y la dirigencia morada dejó claro que actualmente el banquillo no está en subasta.

Por eso, un regreso inmediato a Tibás luce complicado, salvo que el panorama cambie en las próximas semanas.

Otro de los grandes escenarios que podrían generar ruido es Alajuelense.

Campos ya había sido relacionado con el conjunto rojinegro en anteriores movimientos del mercado de entrenadores. Su experiencia y conocimiento del campeonato lo convierten en un perfil que inevitablemente puede aparecer en cualquier análisis cuando La Liga busca alternativas.

Pero, nuevamente, una cosa es que su nombre sea considerado y otra que exista una negociación concreta.

Por ahora no hay confirmación de un acuerdo con ningún club.

Lo que sí está claro es que Jeaustin Campos vuelve a convertirse en una pieza disponible en el mercado.

Su salida de Honduras fue inesperada por el momento en que ocurrió: Real España apenas comenzaba el Apertura 2026 y Campos decidió marcharse en medio de los problemas económicos de la institución.

Ahora tendrá que decidir si espera una oportunidad en uno de los grandes de Costa Rica o si escucha propuestas del extranjero.

Después de haber dirigido en Costa Rica, Bolivia y Honduras, Campos ya conoce lo que significa salir de su zona de confort. Una nueva aventura internacional tampoco estaría descartada.

Y mientras los clubes avanzan en sus respectivos proyectos, el nombre de Jeaustin Campos queda nuevamente disponible para una llamada que podría cambiar el rumbo de más de un banquillo.

La gran incógnita es quién será el primero en levantar el teléfono.