''Inútil, charlatán'': Pilar Cisneros descarga contra Carlo Díaz y lo reta a notificarla sobre su caso

La exdiputada cuestionó que el Ministerio Público asegure que no ha podido localizarla y afirmó que permanecerá en Casa Presidencial para que la notifiquen.

Pilar Cisneros Gallo respondió con dureza a la alerta migratoria emitida por el Ministerio Público dentro de una investigación por el presunto financiamiento irregular de una campaña electoral y lanzó fuertes cuestionamientos contra el fiscal general Carlo Díaz.

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves frente a Casa Presidencial, Cisneros aseguró que resulta inexplicable que la Fiscalía sostenga que no ha podido localizarla para citarla a declarar, pese a que, según afirmó, lleva años viviendo en la misma casa y conserva el mismo número telefónico.

“Les agradezco montones que hayan venido y que tengan interés por este tema absolutamente ridículo que yo no he visto nunca nunca en historia costa rica”, manifestó la exdiputada al iniciar sus declaraciones.

En 3 puntos La exdiputada cuestionó que el Ministerio Público asegure que no ha podido localizarla y afirmó que permanecerá en Casa Presidencial para que la notifiquen. Pilar Cisneros Gallo respondió con dureza a la alerta migratoria emitida por el Ministerio Público dentro de una investigación por el presunto financiamiento irregular de una campaña electoral y lanzó fuertes cuestionamientos contra el… Vea el video del momento: Notifican a Pilar Cisneros en plena conferencia de prensa: ''Qué dicha que no son tan recontrainútiles''

Cisneros sostuvo que trabaja diariamente en Casa Presidencial y que incluso estuvo el martes en la Asamblea Legislativa, ubicada a poca distancia de las oficinas del Ministerio Público.

“Estamos a 2.3 kilómetros de Casa Presidencial a la Fiscalía”, afirmó, cuestionando que las autoridades no hayan conseguido ubicarla.

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La exlegisladora elevó el tono de sus críticas al referirse directamente a la Fiscalía y al fiscal general.

Según Cisneros, la imposibilidad de localizarla demuestra, desde su perspectiva, deficiencias en el funcionamiento del Ministerio Público.

“Ahora comprendo perfectamente bien por qué la Fiscalía es tan mala, tan omisa, tan inútil y se demora 10 años en encontrar al Diablo”, declaró.

Cisneros también aseguró que no ha recibido una convocatoria formal para presentarse ante la Fiscalía y cuestionó por qué debería acudir por iniciativa propia si, según dijo, desconoce cuándo y dónde tendría que rendir declaración.

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“Es que si no me han convocado, no me han convocado ninguna audiencia, no sé absolutamente nada. Entonces, ¿para qué me voy a presentar?”, afirmó.

La exdiputada reconoció que conoce cuál es el tema general de la investigación: el financiamiento de partidos políticos.

Acusa a Fiscalía de incorporarla a la investigación

Cisneros sostuvo que el Tribunal Supremo de Elecciones habría tenido durante más de dos años una investigación relacionada con el financiamiento partidario y aseguró que ella ya figuraba dentro de la causa.

Sin embargo, afirmó que el Tribunal Electoral conocía que ella no tuvo participación en las finanzas del partido.

“El Tribunal tuvo esa investigación más de dos años y Pilar Cisneros estaba en la causa. No, ¿por qué? Porque el Tribunal sabe que yo no tuve nada que ver con las finanzas del partido, nada”, declaró.

Según su versión, posteriormente el fiscal habría asumido el expediente y, días después, información de la investigación habría llegado a medios de comunicación.

“El fiscal secuestra el expediente. Se lo lleva a su oficina. Dos días después se le resbala el expediente hacia los medios canalla”, afirmó Cisneros.

La exdiputada mencionó específicamente a CR Hoy y La Nación al referirse a la publicación de información relacionada con el expediente.

“Usted va a quedar como un perfecto charlatán”

Cisneros dirigió parte de sus declaraciones directamente contra Carlo Díaz y cuestionó la decisión de incluirla en la investigación.

“Yo he dicho, ¿sabe qué, Carlos Díaz? Usted va a quedar como un perfecto charlatán”, afirmó.

La exdiputada sostuvo que, desde su perspectiva, las autoridades saben dónde localizarla y que la alerta migratoria resulta innecesaria.

“Porque sabe que Pilar Cisneros no tuvo nada que ver con eso y ahora tiene la excusa de que a Pilar Cisneros no la pueden notificar, es que así o más inútil?”, cuestionó.

Cisneros incluso lanzó un reto público al Ministerio Público para que un funcionario se presente a notificarla.

“Voy a esperar a que me notifiquen, es más, vea don Carlos, son un cuarto para las tres, yo me quedo ahí hasta las seis y solo hay dos kilómetros y trescientos metros de aquí a la Fiscalía, venga y me notifica de una vez”, expresó.

La exdiputada señaló que participa regularmente en las conferencias de prensa de los miércoles y que, por lo tanto, considera evidente que las autoridades podrían localizarla.

“¿Me ven o no me ven? Ah bueno, si me ven, la Fiscalía no me ve, la Fiscalía no me encuentra”, agregó.

Niega que la alerta sea necesaria para evitar una salida del país

Cisneros también cuestionó que la Fiscalía pueda considerar necesario mantenerla ubicada ante una eventual salida del territorio nacional.

La exdiputada aseguró que durante los últimos cinco años únicamente ha salido del país en tres ocasiones: dos viajes a Perú y uno a Austria para visitar a su hija.

También explicó que recientemente viajó a Perú debido al fallecimiento de su hermana.

“Me fui a despedirme de mi hermana y tengo todo el derecho a hacerlo”, afirmó.

La Fiscalía General confirmó que emitió la alerta migratoria porque requiere localizar a Cisneros para tomarle una declaración indagatoria, después de que no habría podido citarla en su casa ni mediante su teléfono.

El Ministerio Público aclaró además que la medida no significa que cada entrada o salida del país de Cisneros deba ser comunicada a la Fiscalía.

Asimismo, la Fiscalía indicó que el caso no es atendido por el fiscal general debido a que en el expediente no figuran personas con inmunidad.

La alerta tampoco constituye una condena ni determina responsabilidad penal de Cisneros. La investigación continúa abierta y será el Ministerio Público el que deberá determinar las actuaciones correspondientes.

Mientras tanto, Cisneros dejó clara su posición: asegura estar disponible para recibir la notificación y retó públicamente a las autoridades a localizarla en Casa Presidencial.

Actualización (17:20): Durante la parte de preguntas de la prensa, un funcionario del Poder Judicial se acercó a Casa Presidencial y notificó a Cisneros:

Vea el video del momento: Notifican a Pilar Cisneros en plena conferencia de prensa: ''Qué dicha que no son tan recontrainútiles''