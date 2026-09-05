Inter San Carlos golpea de visita y acaricia el liderato del Apertura

El recién ascendido Inter San Carlos derrotó 0-2 a Escorpiones de Belén y confirmó que su debut en la Primera División no es casualidad. Joel Campbell volvió a aparecer como figura y ya comanda la tabla de goleadores.

Inter San Carlos sigue dando de qué hablar en el fútbol costarricense. El conjunto norteño consiguió una importante victoria de visita, 0-2 en el Ricardo Saprissa, sede alterna del equipo Escorpiones de Belén, resultado que lo coloca en la lucha por lo más alto de la clasificación del Torneo Apertura 2026 de la UNAFUT.

En 3 puntos El recién ascendido Inter San Carlos derrotó 0-2 a Escorpiones de Belén y confirmó que su debut en la Primera División no es casualidad. Inter San Carlos sigue dando de qué hablar en el fútbol costarricense. Con Campbell encendido y el equipo instalado en la cima, el recién llegado comienza a mirar hacia arriba y a poner presión sobre los clubes tradicionales.

Joel Campbell volvió a ser protagonista al marcar para el conjunto norteño y ratificar el buen momento que atraviesa en este arranque de campeonato.

El triunfo también tiene un significado especial para Inter San Carlos, equipo recién ascendido a la máxima categoría y que rápidamente pasó de ser una novedad a convertirse en uno de los protagonistas del torneo.

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Con Campbell encendido y el equipo instalado en la cima, el recién llegado comienza a mirar hacia arriba y a poner presión sobre los clubes tradicionales. La historia del Apertura apenas avanza, pero Inter San Carlos ya dejó claro que quiere mucho más que simplemente mantenerse en Primera División.