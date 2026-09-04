INS pone a la venta propiedades y la mayoría tienen 50% de descuento

Los terrenos están ubicados en Puntarenas, Alajuela y San José. Las personas interesadas podrán inspeccionarlos antes de presentar sus ofertas.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció la venta de ocho propiedades ubicadas en distintos puntos del país, seis de ellas con un descuento del 50% sobre el precio de avalúo.

Los terrenos se encuentran en Coto Brus y Lepanto, en Puntarenas; Cebadilla y Coyolar, en Alajuela; y Goicoechea, en San José.

Según la información oficial, las propiedades tienen tamaños que van desde los 219,80 metros cuadrados hasta los 346.582 metros cuadrados. Los precios establecidos en los avalúos oscilan entre ¢20.627.020 y ¢415.911.569.

En 3 puntos Los terrenos están ubicados en Puntarenas, Alajuela y San José. El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció la venta de ocho propiedades ubicadas en distintos puntos del país, seis de ellas con un descuento del 50% sobre el precio de avalúo. Los detalles de la licitación y las condiciones de participación están disponibles en el sitio web oficial del INS, en el apartado denominado Venta de Propiedades.

La mayoría de los terrenos se ubica en zonas que cuentan con acceso a servicios como agua potable, electricidad y telefonía, por lo que el proceso podría resultar de interés para personas que buscan adquirir terrenos o fincas.

La venta corresponde a la Licitación 2026-03 UBT. Las condiciones, características y detalles de cada inmueble pueden consultarse en el apartado de venta de propiedades del sitio web del INS.

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Las personas interesadas podrán inspeccionar los terrenos entre el 7 y el 11 de setiembre de 2026, pero deberán coordinar previamente una cita con la Unidad de Bienes Temporales del Centro de Servicios Administrativos.

La cita puede gestionarse con Jordan Moreira Moreira, Gustavo Vargas Morera o Kathia Retana Chaves, mediante el teléfono 2287-6000, extensiones 32759, 32549 o 32768, en días hábiles.

También se habilitaron los correos electrónicos , y para coordinar las inspecciones.

En cuanto a la presentación de ofertas, estas podrán entregarse por escrito desde el 7 de setiembre y hasta las 10:00 a. m. del 14 de setiembre de 2026.

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Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, debidamente identificado con el número y nombre del concurso. Además, toda la documentación deberá estar en idioma español y los montos deberán expresarse en colones costarricenses.

Entre los requisitos se encuentran una oferta formal para la compra de bienes inmuebles, una declaración jurada firmada, el formulario “Conozca a su Socio Comercial” y el comprobante de depósito de la garantía de participación.

En el caso de personas físicas extranjeras, se deberá presentar una cédula de residencia o un pasaporte vigente y en buen estado.

El INS aclaró que el proceso de venta de estos activos se realiza mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), por lo que no se aceptarán consultas formuladas fuera de esa plataforma.

Los detalles de la licitación y las condiciones de participación están disponibles en el sitio web oficial del INS, en el apartado denominado Venta de Propiedades.