Hombres condenados a prisión por cruel asesinato en Talamanca: Cuerpo apareció en Panamá

El crimen ocurrió en 2020 en Suretka, Talamanca. El cuerpo de la víctima apareció posteriormente en Panamá y permitió avanzar en la investigación.

Dos hombres fueron condenados a 35 años de prisión cada uno por el asesinato de Jorge Rocha Meléndez, ocurrido en setiembre de 2020 en la zona de Suretka, Talamanca.

La Fiscalía de Bribrí logró acreditar ante el Tribunal Penal de la zona la responsabilidad de ambos imputados por los delitos de homicidio calificado y privación de libertad, según informó el Ministerio Público.

Los hechos se remontan al 17 de setiembre de 2020, cuando los ahora sentenciados habrían abordado a Rocha y lo privaron de su libertad en la zona de Suretka.

En 3 puntos El crimen ocurrió en 2020 en Suretka, Talamanca. Dos hombres fueron condenados a 35 años de prisión cada uno por el asesinato de Jorge Rocha Meléndez, ocurrido en setiembre de 2020 en la zona de Suretka, Talamanca. La pena impuesta suma 70 años de prisión entre ambos sentenciados, aunque cada uno deberá cumplir individualmente los 35 años establecidos por el tribunal.

Durante el hecho, los hombres también agredieron físicamente a la víctima, de acuerdo con la prueba presentada por la Fiscalía durante el proceso judicial.

Posteriormente, según logró demostrar el Ministerio Público, Rocha fue llevado hasta el río Telire, donde los imputados lo lanzaron al agua. La acción provocó que el hombre muriera ahogado.

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La investigación tomó un giro particular luego de que el cuerpo de Rocha fuera localizado en Panamá. A partir de las diligencias realizadas por las autoridades, se logró avanzar en la identificación de los responsables y vincular a los ahora condenados con el crimen.

La prueba recopilada por la Fiscalía de Bribrí permitió sostener la acusación ante el Tribunal Penal, que finalmente determinó la responsabilidad de ambos hombres por los delitos atribuidos.

Cada uno deberá cumplir una pena de 35 años de prisión, una vez que la sentencia quede en firme.

Mientras se resuelven los recursos que eventualmente puedan presentarse y la sentencia adquiere firmeza, los dos condenados permanecerán en prisión preventiva durante seis meses, según lo dispuesto por el Tribunal Penal.

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El caso representa el resultado de una investigación que se extendió durante varios años desde la desaparición y muerte de Rocha. La localización de su cuerpo en territorio panameño fue uno de los elementos que permitió a las autoridades continuar con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía sostuvo que los hechos no correspondieron únicamente a una agresión contra la víctima, sino que los imputados primero la privaron de libertad y posteriormente participaron en las acciones que terminaron provocando su muerte.

Con la condena dictada por el Tribunal Penal de la zona, ambos hombres deberán permanecer bajo las medidas establecidas por la autoridad judicial mientras la resolución adquiere firmeza.

La pena impuesta suma 70 años de prisión entre ambos sentenciados, aunque cada uno deberá cumplir individualmente los 35 años establecidos por el tribunal.