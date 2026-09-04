Hernán Medford explota y reta a periodistas de TDMAX

El técnico morado aprovechó los micrófonos para irse con todo contra Josué Quesada y Jacky Álvarez, acusándolos de farsantes, perseguidores y confirmando demandas judiciales. ¡El camerino de TDMAX está bajo fuego!

La previa del Clásico Nacional de este 4 de septiembre estuvo marcada por una fuerte polémica protagonizada por el técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, quien aprovechó su conferencia de prensa para responder a las críticas que ha recibido de figuras vinculadas con TD Más.

El estratega morado dirigió buena parte de sus declaraciones contra el periodista Josué Quesada y la exjugadora y comentarista Jacky Álvarez, ambos relacionados con espacios de análisis deportivo de ese canal.

Medford cuestionó con dureza la manera en que algunos panelistas han valorado su trabajo al frente del conjunto tibaseño y aseguró que existe una intención de generar interacciones en redes sociales utilizando su nombre.

En 3 puntos El técnico morado aprovechó los micrófonos para irse con todo contra Josué Quesada y Jacky Álvarez, acusándolos de farsantes, perseguidores y confirmando demandas judiciales. La previa del Clásico Nacional de este 4 de septiembre estuvo marcada por una fuerte polémica protagonizada por el técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford. Por ahora, queda en manos de los involucrados decidir si el intercambio termina con la conferencia de Medford o si tendrá nuevos capítulos después del Clásico Nacional.

Uno de los principales blancos de sus declaraciones fue Quesada, quien ha cuestionado públicamente el trabajo del entrenador y ha planteado la posibilidad de que Jeaustin Campos ocupe el banquillo del Saprissa.

Durante la conferencia, Medford calificó a Quesada como “charlatán” y lo señaló como “antisaprissista número uno”.

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El técnico también cuestionó la influencia que, según su percepción, tiene el periodista dentro del debate deportivo y criticó la manera en que se han planteado algunas de las opiniones sobre su continuidad.

“Es una persona que influye sobre dos o tres, que cuando agarra el micrófono se cree el mejor... dejen de ganar likes a mi costilla”, manifestó Medford.

El entrenador incluso aseguró que los cuestionamientos hacia su trabajo tienen repercusiones más allá del terreno deportivo y afirmó que afectan su situación personal y económica.

Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones entre aficionados y usuarios de redes sociales, donde el enfrentamiento entre el técnico y los comunicadores comenzó a convertirse en uno de los temas principales de la previa del partido.

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Pero Quesada no fue el único señalado por Medford.

El entrenador también respondió a Jacky Álvarez, quien días atrás había cuestionado su desempeño y lo calificó como un técnico “vago” durante una intervención en un programa deportivo.

Medford rechazó esa descripción y respondió haciendo referencia a su trayectoria como entrenador.

“Los vagos no ganamos diez campeonatos”, expresó el estratega, en alusión a los títulos que ha conseguido durante su carrera.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando Medford aseguró que existe una acción legal contra Álvarez.

El técnico afirmó públicamente que la comentarista ya enfrenta una demanda, aunque los detalles sobre ese supuesto proceso no fueron expuestos durante la conferencia.

Una conferencia que se salió del análisis futbolístico

Las declaraciones de Medford trascendieron rápidamente el análisis del rendimiento del Saprissa y se trasladaron al terreno de la confrontación personal y mediática.

El entrenador cuestionó la forma en que algunos espacios deportivos abordan su trabajo y sugirió que parte de las críticas responden a la búsqueda de audiencia e interacciones en plataformas digitales.

En particular, sus señalamientos apuntaron a programas como El Mundialito y La Platea, espacios donde se han discutido el rendimiento del equipo y la continuidad del técnico.

Medford dejó claro que no comparte varios de los análisis realizados en esos programas y que considera injustas algunas de las críticas que ha recibido desde esos espacios.

Tras las declaraciones del entrenador, Álvarez defendió su posición como comentarista y cuestionó que la discusión se trasladara del análisis deportivo hacia los ataques personales.

La exjugadora ha sostenido que sus opiniones corresponden a su labor como analista y que tiene derecho a cuestionar el rendimiento de jugadores, entrenadores y equipos.

De esta manera, el enfrentamiento entre ambos pasó de una diferencia de criterios futbolísticos a una disputa pública que incluso incluye referencias a posibles acciones legales.

Medford llega al Clásico en medio de la polémica

Todo esto ocurre apenas horas antes del Clásico Nacional, aumentando todavía más la atención alrededor del Saprissa y de su entrenador.

Medford tendrá ahora que trasladar el foco hacia el terreno de juego, donde su equipo afrontará uno de los partidos de mayor relevancia y seguimiento del fútbol costarricense.

Mientras tanto, sus declaraciones contra Quesada y Álvarez continúan generando reacciones y abrieron una discusión sobre el papel de los medios deportivos, las críticas hacia los entrenadores y el límite entre el análisis futbolístico y la confrontación personal.

Por ahora, queda en manos de los involucrados decidir si el intercambio termina con la conferencia de Medford o si tendrá nuevos capítulos después del Clásico Nacional.