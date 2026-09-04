Funcionario de La Reforma es sorprendido cuando intentaba meter un celular a la cárcel

Una información confidencial permitió a la Policía Penitenciaria intervenir al trabajador, quien fue presentado ante la Fiscalía para continuar con el procedimiento.

Un funcionario de los talleres industriales del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, fue sorprendido este jueves cuando presuntamente intentaba ingresar un teléfono celular al centro penitenciario, ubicado en San Rafael de Alajuela.

La intervención se realizó durante la mañana del 3 de setiembre, luego de que la Policía Penitenciaria recibiera información confidencial relacionada con el supuesto ingreso del dispositivo electrónico por parte de un trabajador de la institución.

El funcionario, de apellido Mora, fue abordado por los agentes penitenciarios como parte del procedimiento preventivo. La información recibida previamente permitió a las autoridades coordinar la intervención y verificar la situación.

En 3 puntos Una información confidencial permitió a la Policía Penitenciaria intervenir al trabajador, quien fue presentado ante la Fiscalía para continuar con el procedimiento. Un funcionario de los talleres industriales del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma. Las autoridades penitenciarias mantienen los controles y operativos dirigidos a evitar el ingreso de dispositivos y otros artículos prohibidos a los centros penales.

El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, confirmó que la información confidencial fue determinante para que los oficiales pudieran actuar y abordar al funcionario señalado.

Solicitaron dirección funcional a la Fiscalía

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Debido a que existe una prohibición legal para ingresar teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación a los centros penitenciarios, la Policía Penitenciaria solicitó dirección funcional al Ministerio Público para continuar con el caso.

Tras conocer la situación, la Fiscalía ordenó la presentación del funcionario ante esa instancia, donde deberá continuar el procedimiento correspondiente.

El Ministerio de Justicia y Paz señaló que el caso se mantiene bajo las diligencias de las autoridades competentes y que serán estas las encargadas de determinar las eventuales responsabilidades derivadas de lo ocurrido.

La situación vuelve a poner bajo la lupa los controles sobre el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios, especialmente cuando existe la sospecha de que puedan ser introducidos con la colaboración de personas que trabajan dentro de las instalaciones.

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“Cero tolerancia” ante posibles actos de corrupción

El Ministerio de Justicia y Paz reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a la corrupción y cualquier conducta irregular que pueda poner en riesgo la seguridad de los establecimientos penitenciarios.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, ha señalado que recuperar el orden, el control y la disciplina dentro de las cárceles también implica actuar cuando existan sospechas sobre funcionarios que eventualmente faciliten el ingreso de artículos prohibidos.

La institución enfatizó que ocupar un puesto público o portar un uniforme no constituye una protección frente a eventuales investigaciones por actuaciones contrarias a la ley.

En este caso, el funcionario de apellido Mora fue presentado ante la Fiscalía después de la intervención realizada por la Policía Penitenciaria.

Ahora corresponderá al Ministerio Público determinar las diligencias que procedan y establecer si existen responsabilidades penales relacionadas con el supuesto intento de introducir el teléfono celular a La Reforma.

Las autoridades penitenciarias mantienen los controles y operativos dirigidos a evitar el ingreso de dispositivos y otros artículos prohibidos a los centros penales, considerados elementos que pueden comprometer la seguridad y facilitar actividades ilícitas dentro de las cárceles.