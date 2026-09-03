¡Fuera de la Iglesia! Papa expulsa del clero a sacerdote tico condenado por abusar de un menor

El papa León XIV aprobó la salida definitiva del sacerdocio del costarricense Robert Francisco Méndez Esquivel, condenado en Idaho, Estados Unidos, por abusar sexualmente de un menor de edad.

La decisión le fue comunicada al ahora exsacerdote el pasado 6 de agosto, según informó la Diócesis de Boise. Desde ese momento, Méndez dejó oficialmente de pertenecer al clero y perdió el derecho de ejercer cualquier función sacerdotal.

En 3 puntos El papa León XIV aprobó la salida definitiva del sacerdocio del costarricense Robert Francisco Méndez Esquivel, condenado en Idaho, Estados Unidos, por abusar sexualmente de un menor de edad. La decisión le fue comunicada al ahora exsacerdote el pasado 6 de agosto, según informó la Diócesis de Boise. El obispo calificó el cierre del proceso como el final de un “capítulo doloroso” para la comunidad católica de Boise y aseguró que, desde el momento en que surgieron las acusaciones.

Méndez fue declarado culpable de un delito grave de agresión sexual contra un menor de 16 o 17 años. Posteriormente, un tribunal estadounidense lo condenó a 15 años de prisión.

De esa pena deberá cumplir obligatoriamente al menos los primeros tres años antes de poder solicitar la libertad condicional. Además, tendrá que inscribirse como delincuente sexual en el estado de Idaho.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Después de declararse culpable y recibir la condena, el propio Méndez presentó una petición al papa León XIV para abandonar el sacerdocio.

El obispo de Boise, Peter Christensen, respaldó la solicitud y la remitió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo del Vaticano encargado de tramitar el procedimiento conforme a las normas de la Iglesia católica.

El pontífice finalmente aprobó la petición, con lo cual concluyó el proceso canónico relacionado con el costarricense.

“Si bien ninguna acción administrativa o legal puede reparar el daño causado, ruego que esto brinde algo de claridad y consuelo a quienes han soportado la carga de este caso”, manifestó Christensen.

El obispo calificó el cierre del proceso como el final de un “capítulo doloroso” para la comunidad católica de Boise y aseguró que, desde el momento en que surgieron las acusaciones, la diócesis actuó para cumplir sus responsabilidades civiles y eclesiásticas.