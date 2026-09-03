Fiscalía emite alerta migratoria contra Pilar Cisneros: esto responde la exdiputada

La Fiscalía General de la República emitió una alerta migratoria contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo, en medio de una investigación relacionada con el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral.

La disposición fue girada el miércoles 2 de setiembre, según información divulgada por Noticias Repretel, medio que tuvo acceso al documento emitido por el Ministerio Público.

En 3 puntos La Fiscalía General de la República emitió una alerta migratoria contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo, en medio de una investigación relacionada con el presunto financiamiento irregular de la campaña electoral. La disposición fue girada el miércoles 2 de setiembre, según información divulgada por Noticias Repretel, medio que tuvo acceso al documento emitido por el Ministerio Público. Se espera que Cisneros rompa el silencio durante la tarde y aclare si ya fue notificada formalmente, así como las acciones que emprenderá tras conocerse la alerta en su contra.

Ante una consulta de AM Prensa, Cisneros respondió que no se referirá a los hechos sino hasta horas de la tarde de este jueves, por lo que todavía se desconoce cuál será su posición ante la medida adoptada por la Fiscalía.

Según el documento, la exlegisladora es requerida dentro de una causa abierta por el aparente delito de recepción de contribuciones privadas ilegales, en perjuicio de la pureza del sistema electoral.

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La alerta migratoria permitiría que las autoridades sean notificadas si Cisneros intenta ingresar o salir de Costa Rica por alguno de los puestos fronterizos, aeropuertos u otros puntos de control migratorio.

Esta medida no implica por sí misma una condena ni confirma la responsabilidad de la exdiputada en los hechos investigados. Su finalidad es mantener informadas a las autoridades sobre eventuales movimientos migratorios mientras avanza el expediente.

El caso estaría relacionado con el manejo de aportes privados durante la campaña electoral; sin embargo, la Fiscalía todavía no ha revelado públicamente mayores detalles sobre las diligencias efectuadas ni sobre las demás personas investigadas.

Se espera que Cisneros rompa el silencio durante la tarde y aclare si ya fue notificada formalmente, así como las acciones que emprenderá tras conocerse la alerta en su contra.