Esto dice Presidencia sobre alerta migratoria contra Pilar Cisneros

El Gobierno calificó el caso como un asunto personal y aclaró que no está relacionado con las funciones de Cisneros como asesora de comunicación ad honorem de la presidenta Laura Fernández.

La Presidencia de la República se pronunció este jueves sobre la alerta migratoria emitida por la Fiscalía contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo y aseguró que se trata de un asunto personal que no está relacionado con las funciones que actualmente desempeña como asesora de comunicación ad honorem de la presidenta Laura Fernández.

La posición del Gobierno fue divulgada luego de las consultas realizadas sobre la postura de la Presidencia frente a la medida adoptada por el Ministerio Público, dentro de una investigación relacionada con el presunto financiamiento irregular de una campaña electoral.

“Para quienes consultan la posición de la Presidencia sobre la alerta de la Fiscalía sobre doña Pilar Cisneros, les aclaramos que se trata de un tema personal que no está relacionado con las funciones de ella como asesora de comunicación del gobierno”, indicó la Presidencia.

En 3 puntos El Gobierno calificó el caso como un asunto personal y aclaró que no está relacionado con las funciones de Cisneros como asesora de comunicación ad honorem de la presidenta Laura Fernández. La Presidencia de la República se pronunció este jueves sobre la alerta migratoria emitida por la Fiscalía contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo y aseguró que se trata de un asunto… Ahora la atención está puesta en la conferencia de prensa anunciada para las 2:30 p. m., donde Cisneros podrá explicar su posición frente a la investigación.

De esta manera, el Gobierno marcó distancia entre la investigación que enfrenta Cisneros y las labores que realiza actualmente dentro de la administración de Fernández.

Pilar Cisneros dará conferencia de prensa

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Pese a que la Presidencia considera que se trata de un asunto personal, Cisneros decidió referirse públicamente a la situación y ofrecerá una conferencia de prensa este jueves.

La propia Presidencia confirmó que Pilar Cisneros dará la conferencia a las 2:30 p. m., en las afueras de la Presidencia de la República, específicamente por el puesto 3, ubicado diagonal al Banco Nacional.

La comparecencia genera expectativa debido a que será la primera oportunidad para conocer directamente la posición de Cisneros después de que se confirmara la alerta migratoria emitida por la Fiscalía.

La exdiputada fue una de las principales figuras del oficialismo durante el periodo legislativo 2022-2026 y posteriormente asumió funciones como asesora de comunicación ad honorem de la actual administración.

Publicidad

El Ministerio Público confirmó que emitió la alerta migratoria debido a que necesita localizar a Cisneros para citarla a una declaración indagatoria dentro de una investigación penal.

La Fiscalía explicó que hasta ese momento no había logrado citarla ni en su vivienda ni mediante su teléfono.

La institución también hizo una aclaración importante: el documento no establece que cada entrada o salida del país de Cisneros deba ser informada a la Fiscalía.

Asimismo, el Ministerio Público indicó que el expediente no es atendido por el fiscal general, debido a que actualmente no figuran personas con inmunidad dentro de la investigación.

El caso está relacionado con el presunto delito de recepción de contribuciones privadas ilegales, en perjuicio de la pureza del sistema electoral.

La Fiscalía confirmó además que otras tres personas ya fueron indagadas por este caso y que actualmente no ostentan fuero o inmunidad.

La alerta migratoria no representa una condena ni determina que Cisneros sea responsable de los hechos investigados. Se trata de una medida adoptada en el marco de las diligencias que realiza el Ministerio Público para poder localizarla y tomarle declaración.

Ahora la atención está puesta en la conferencia de prensa anunciada para las 2:30 p. m., donde Cisneros podrá explicar su posición frente a la investigación, la alerta migratoria y las actuaciones de la Fiscalía.