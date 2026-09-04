Estadounidense acepta haber asesinado a su novia embarazada en San Ramón y es condenado a cárcel

El hombre, de apellido Moriondo, aceptó los cargos por femicidio y aborto en perjuicio de Tamara Centeno, de 20 años, cuyo cuerpo fue localizado en Palmares en enero de 2025.

El Poder Judicial informó este viernes que quedó en firme la sentencia contra un estadounidense de apellido Moriondo, declarado responsable de los delitos de femicidio y aborto en perjuicio de Tamara Centeno, su compañera sentimental.

De acuerdo con la información oficial, el Tribunal Penal de San Ramón impuso al hombre una pena de 25 años de prisión, mediante un proceso abreviado. La sentencia corresponde al expediente número 140-TJSR-26 y ya se encuentra en firme.

“En la sentencia de proceso abreviado número 140 – TJSR – 26, en firme, del Tribunal Penal de San Ramón, se declaró a un hombre de apellido Moriondo, autor responsable de los delitos de femicidio y aborto, en perjuicio de una ofendida de apellido Centeno, en consecuencia, se le impuso la pena de 25 años de prisión”, informó el Poder Judicial.

En 3 puntos El hombre, de apellido Moriondo, aceptó los cargos por femicidio y aborto en perjuicio de Tamara Centeno, de 20 años, cuyo cuerpo fue localizado en Palmares en enero de 2025. El Poder Judicial informó este viernes que quedó en firme la sentencia contra un estadounidense de apellido Moriondo, declarado responsable de los delitos de femicidio y aborto en perjuicio de Tamara Centeno, su compañera sentimental. El proceso abreviado permitió que el acusado aceptara los cargos y que la causa concluyera mediante esta vía judicial, quedando ahora vigente la condena impuesta por el tribunal.

Moriondo había aceptado los cargos previamente, mientras se encontraba pendiente la homologación de la resolución judicial que finalmente estableció la condena.

Tamara Centeno tenía 20 años y se encontraba embarazada cuando ocurrieron los hechos. Su desaparición fue reportada por su madre el 23 de enero de 2025, situación que activó la búsqueda por parte de las autoridades.

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Según estableció la investigación, ese mismo día Centeno y Moriondo tuvieron una discusión mientras se encontraban en una habitación de la vivienda que utilizaban como mini gimnasio.

Durante el altercado, Moriondo la agredió y la dejó inconsciente. Posteriormente, de acuerdo con la investigación judicial, trasladó a la joven en un vehículo hacia diferentes sectores.

El Poder Judicial señaló que el hombre permaneció conduciendo durante aproximadamente dos horas, hasta llegar al sector de Palmares, donde abandonó el cuerpo de Centeno.

El cuerpo fue encontrado al día siguiente

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Los agentes judiciales localizaron el cuerpo de la joven durante la tarde del 24 de enero de 2025, a un lado de la vía pública.

La investigación médico-forense determinó posteriormente que la causa de muerte estuvo relacionada con asfixia.

A partir de las diligencias realizadas por las autoridades, el Ministerio Público logró establecer los hechos y presentar la acusación contra Moriondo por el femicidio de Centeno.

La causa también incluyó el delito de aborto debido a que la joven se encontraba embarazada al momento de su muerte.

Uno de los elementos incorporados a la investigación fue la edad gestacional del feto, que se encontraba entre las 14 y 16 semanas de gestación.

Mediante una prueba de marcadores genéticos, la Fiscalía logró acreditar que el feto era hijo de Moriondo.

Por esta razón, además del femicidio, el proceso judicial contempló el delito de aborto, por el cual también fue declarado responsable.

Con la sentencia en firme, el estadounidense deberá cumplir una pena de 25 años de prisión por los delitos establecidos por el Tribunal Penal de San Ramón.

El proceso abreviado permitió que el acusado aceptara los cargos y que la causa concluyera mediante esta vía judicial, quedando ahora vigente la condena impuesta por el tribunal.