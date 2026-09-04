En medio de cuestionamientos y mal servicio, aprueban un nuevo aumento a pasaje de Lumaca

Los usuarios de los autobuses de Lumaca que viajan entre San José y Cartago deberán pagar más por cada recorrido, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara un incremento de ¢80 en la tarifa.

Con el ajuste, el pasaje regular pasará de ¢700 a ¢780, lo que representa un incremento aproximado del 11,4% para los pasajeros que utilizan este servicio.

La nueva tarifa corresponde a la ruta 300 y sus ramales, por lo que el aumento también alcanza los servicios que conectan distintos sectores de la ruta entre San José y Cartago.

En 3 puntos Los usuarios de los autobuses de Lumaca que viajan entre San José y Cartago deberán pagar más por cada recorrido, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara un incremento de ¢80 en la tarifa. Con el ajuste, el pasaje regular pasará de ¢700 a ¢780, lo que representa un incremento aproximado del 11,4% para los pasajeros que utilizan este servicio. Con esta modificación, el costo de viajar entre San José y Cartago mediante los servicios de Lumaca aumenta por segunda vez en importancia para el bolsillo de los usuarios, al pasar de ¢700 a ¢780 por trayecto.

Entre los recorridos contemplados se encuentran los servicios hacia Zapote, San Pedro, Tres Ríos, Taras y La Lima, además de las modalidades directas o expresas.

El ajuste representa un desembolso adicional de ¢80 por cada viaje para los usuarios que anteriormente pagaban la tarifa regular de ¢700.

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Por ejemplo, una persona que utilice el servicio de Lumaca para trasladarse diariamente de ida y vuelta deberá pagar ahora ¢1.560 por ambos recorridos, frente a los ¢1.400 que desembolsaba anteriormente. Esto significa ¢160 adicionales por día si realiza ambos trayectos.

La modificación tarifaria fue aprobada por Aresep como parte del proceso regulatorio correspondiente a este servicio de transporte público.

Uno de los aspectos que se mantiene sin cambios es la tarifa para las personas adultas mayores, quienes continuarán utilizando el servicio de manera gratuita, de acuerdo con la información suministrada sobre el ajuste.

El incremento afecta principalmente a los pasajeros que utilizan de forma frecuente los autobuses entre la capital y Cartago, una de las conexiones de transporte público utilizadas diariamente por trabajadores, estudiantes y personas que se movilizan entre ambas provincias.

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La nueva tarifa de ¢780 será aplicable a los recorridos contemplados dentro de la ruta 300 y sus ramales, incluyendo las diferentes modalidades de servicio indicadas en el ajuste.

Para quienes dependen del autobús como principal medio de transporte, el incremento representa un nuevo gasto que deberá incorporarse al presupuesto destinado a los desplazamientos diarios.

Con esta modificación, el costo de viajar entre San José y Cartago mediante los servicios de Lumaca aumenta por segunda vez en importancia para el bolsillo de los usuarios, al pasar de ¢700 a ¢780 por trayecto.