¡Emergencia en escuela! Más de 30 estudiantes trasladados a un centro médico por supuesta intoxicación

La Cruz Roja atiende a decenas de menores en la Escuela Gabriela Mistral; la mayoría fue clasificada en condición amarilla y requiere atención urgente.

Una emergencia mantiene movilizados a los cuerpos de respuesta en el sector de La Guácima de Alajuela, donde al menos 36 estudiantes de la Escuela Gabriela Mistral han sido trasladados a un centro hospitalario luego de presentar diversos síntomas.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que los afectados son estudiantes menores de edad y que la mayoría fue clasificada preliminarmente en condición amarilla, categoría utilizada para pacientes que requieren atención urgente, aunque no necesariamente presentan un riesgo vital inmediato.

En 3 puntos La Cruz Roja atiende a decenas de menores en la Escuela Gabriela Mistral; la mayoría fue clasificada en condición amarilla y requiere atención urgente. Una emergencia mantiene movilizados a los cuerpos de respuesta en el sector de La Guácima de Alajuela. La cantidad de menores afectados podría cambiar conforme se realicen nuevas valoraciones, por lo que las autoridades mantienen el reporte como una situación en desarrollo.

Entre los síntomas reportados por los menores se encuentran vómitos, malestar estomacal y sudoración, según la información preliminar proporcionada por los equipos de emergencia que atienden el incidente.

La situación provocó un importante despliegue de ambulancias y personal de la Cruz Roja en las inmediaciones del centro educativo. Los socorristas se mantienen realizando valoraciones a los estudiantes y coordinando los traslados necesarios para que reciban atención médica.

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Hasta el momento, las autoridades de emergencia no han confirmado qué provocó que una cantidad importante de estudiantes comenzara a presentar los síntomas.

La información disponible permanece en carácter preliminar y las evaluaciones médicas deberán determinar si existe una causa común detrás de los padecimientos reportados por los menores.

Los estudiantes afectados están siendo trasladados para recibir valoración y atención médica, mientras los cuerpos de emergencia mantienen presencia en el centro educativo.

La condición amarilla asignada a la mayoría de los pacientes significa que requieren atención médica con prioridad. Sin embargo, la clasificación puede modificarse conforme avance la evaluación clínica de cada estudiante.

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La Cruz Roja Costarricense mantiene ambulancias y personal desplegados en la Escuela Gabriela Mistral para continuar con las valoraciones.

Los equipos de emergencia trabajan en la identificación de los estudiantes que presentan síntomas y en la coordinación de los traslados hacia el centro hospitalario.

La cantidad de menores afectados podría cambiar conforme se realicen nuevas valoraciones, por lo que las autoridades mantienen el reporte como una situación en desarrollo.