Diputado oficialista acusa al Ministerio Público de una “persecución descarada” contra Pilar Cisneros

Ariel Mora cuestionó la alerta migratoria contra la exdiputada y aseguró que el caso representa una medida “sobredimensionada” contra la exjefa de bancada oficialista.

El diputado oficialista Ariel Mora salió en defensa de la exdiputada Pilar Cisneros Gallo, luego de que trascendiera que el Ministerio Público emitió una alerta migratoria en su contra dentro de una investigación por el presunto financiamiento irregular de una campaña electoral.

Mora, quien formó parte del oficialismo durante el periodo 2022-2026 junto a Cisneros, cuestionó duramente la actuación de la Fiscalía y del Poder Judicial y aseguró que ambas instituciones deben dar explicaciones al país por las medidas adoptadas contra la exlegisladora.

“Yo creo que el Ministerio Público y el Poder Judicial le deben varias explicaciones al país. Ya esto se está convirtiendo en una persecución descarada, abierta y una declaratoria prácticamente de guerra contra doña Pilar Cisneros”, manifestó el diputado.

En 3 puntos Ariel Mora cuestionó la alerta migratoria contra la exdiputada y aseguró que el caso representa una medida “sobredimensionada” contra la exjefa de bancada oficialista. El diputado oficialista Ariel Mora salió en defensa de la exdiputada Pilar Cisneros Gallo. El caso continúa bajo investigación y será el Ministerio Público el que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con eventuales acusaciones dentro del proceso.

La Fiscalía General confirmó que emitió una alerta migratoria para Cisneros debido a que necesita citarla para que brinde una declaración indagatoria. Según explicó la Oficina de Prensa del Ministerio Público, la exdiputada no habría podido ser localizada ni en su casa ni mediante su teléfono.

La institución aclaró además que la alerta no significa que cada entrada o salida del país de Cisneros deba ser comunicada a la Fiscalía. También indicó que el expediente no es atendido por el fiscal general, debido a que actualmente no figuran personas con inmunidad dentro de la causa.

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Mora habla de “ensañamiento” contra Cisneros

Pese a esas explicaciones, el diputado oficialista considera que las actuaciones contra la exdiputada forman parte de una persecución política.

“El ensañamiento y la persecución política que está viviendo doña Pilar ya está llegando a unos límites”, afirmó Mora.

El legislador sostuvo que existen otros casos que, desde su perspectiva, han recibido un tratamiento diferente por parte de las autoridades judiciales. Para respaldar su argumento, hizo referencia al caso de Jimena Rueda y a otro proceso judicial relacionado con un político.

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Mora señaló que no pretende cuestionar la manera en que los jueces administran justicia, pero consideró necesario comparar la velocidad con la que avanzan diferentes investigaciones.

“Y es que estamos viendo varios eventos que se están mezclando, que se están viendo de una manera paralela y que el pueblo de Costa Rica tiene que ver”, afirmó.

El diputado mencionó específicamente el caso de Jimena Rueda, del que aseguró que lleva dos años estancado, y lo contrastó con otro proceso relacionado con violencia que, según dijo, avanzó hasta llegar a dos juicios y una condena.

La defensa de Mora también incluyó cuestionamientos directos hacia la forma en que, según su percepción, el fiscal se ha referido al Poder Ejecutivo.

El diputado aseguró que existe una actitud que considera confrontativa hacia el Gobierno y sostuvo que ahora esa posición se estaría reflejando en acciones contra Cisneros.

“Y ahora vemos con qué forma el fiscal, cuando ustedes lo ven, cuando ustedes mismos lo entrevistan, ustedes ven los ojos, ustedes ven la actitud, ustedes ven esa arrogancia para hablar y esa cizaña para hablar en contra del Poder Ejecutivo”, declaró.

Mora considera que la alerta migratoria representa una medida excesiva frente a las circunstancias del caso.

“Y ahora vemos esos hechos ya materializados en contra de Doña Pilar en una medida completamente salida de control, de parámetros, sobredimensionada para mi concepto”, afirmó.

El Ministerio Público confirmó que la alerta migratoria fue emitida para poder localizar a Cisneros y citarla a una declaración indagatoria dentro de la investigación.

La Fiscalía explicó que la medida se tomó debido a que hasta ese momento no había sido posible citarla en su vivienda ni contactarla mediante su teléfono.

Además, informó que otras tres personas ya fueron indagadas dentro de la misma investigación. Estas personas ya no cuentan con fuero o inmunidad.

La causa está relacionada con el presunto delito de recepción de contribuciones privadas ilegales, en perjuicio de la pureza del sistema electoral. Sin embargo, la Fiscalía no ha divulgado públicamente todos los detalles de la investigación ni ha establecido responsabilidad penal contra Cisneros.

La alerta migratoria tampoco constituye una condena ni implica, por sí misma, que la exdiputada haya cometido un delito. Su propósito, según la aclaración oficial, está relacionado con la necesidad de localizarla para realizar la diligencia de declaración.

Cisneros había indicado previamente que se referiría públicamente al caso durante la tarde de este jueves. Hasta entonces, la defensa política más contundente llegó desde el oficialismo, con Mora calificando la actuación institucional como una persecución contra quien fuera una de las principales figuras de la bancada oficialista durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

El caso continúa bajo investigación y será el Ministerio Público el que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con eventuales acusaciones dentro del proceso.