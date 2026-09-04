Detienen a transportista panameño en Paso Canoas por tráfico ilícito de una mujer

El hombre fue detectado durante una inspección mediante scanner en el puesto fronterizo de Paso Canoas y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Un transportista de nacionalidad panameña fue detenido este viernes en Paso Canoas por la Policía Profesional de Migración, luego de ser detectado cuando presuntamente trasladaba a una mujer nicaragüense víctima del delito de tráfico ilícito de personas.

El hombre fue identificado con los apellidos García Cubilla y fue intervenido durante el control migratorio realizado en el Centro de Control Integrado ubicado en la frontera entre Costa Rica y Panamá.

La detección se produjo gracias al trabajo conjunto entre los cuerpos policiales destacados en la zona fronteriza. De acuerdo con la información oficial, la Policía de Fronteras realizó una inspección mediante el sistema de scanner utilizado para revisar el transporte tipo tráiler.

En 3 puntos El hombre fue detectado durante una inspección mediante scanner en el puesto fronterizo de Paso Canoas y quedó a disposición de las autoridades judiciales. Un transportista de nacionalidad panameña fue detenido este viernes en Paso Canoas por la Policía Profesional de Migración. La investigación permanece abierta y podría generar nuevos detalles conforme avance el proceso a cargo del Ministerio Público.

Durante este procedimiento se detectó la situación que posteriormente permitió la intervención del conductor por parte de los oficiales de Migración.

Mujer nicaragüense fue localizada durante el control

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Según informó la Dirección General de Migración y Extranjería, la persona trasladada por el transportista es una mujer de nacionalidad nicaragüense, quien sería objeto del delito de tráfico ilícito de personas.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se habría producido el traslado ni sobre el destino que tenía la mujer.

El caso quedó bajo investigación y será el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades que correspondan a partir de las diligencias que se realicen.

Tras la detención, la Policía Profesional de Migración coordinó con la Fiscalía de Flagrancia la presentación del extranjero ante el Ministerio Público.

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Operativo permitió detectar el supuesto traslado

El uso de herramientas tecnológicas para inspeccionar vehículos forma parte de los controles que realizan las autoridades en los principales puntos fronterizos del país.

En este caso, la revisión permitió detectar una situación que posteriormente derivó en la detención del conductor panameño.

Las autoridades mantienen especial atención sobre este tipo de delitos debido al riesgo que representan para las personas que son trasladadas de manera irregular y a las redes que pueden beneficiarse económicamente de estas actividades.

El tráfico ilícito de personas constituye un fenómeno que requiere coordinación entre diferentes cuerpos policiales y autoridades judiciales, especialmente en zonas fronterizas como Paso Canoas.

Caso queda en manos del Ministerio Público

García Cubilla será presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica y las diligencias que correspondan dentro de la investigación.

La detención se produjo en condición de flagrancia, según la información suministrada por las autoridades migratorias.

La institución señaló que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos para combatir los delitos asociados al tráfico ilícito de personas y reforzar los controles en las fronteras nacionales.

Las autoridades también destacaron que estos operativos buscan proteger la soberanía del Estado y, principalmente, resguardar la dignidad y seguridad de las personas que puedan convertirse en víctimas de este tipo de delitos.

La investigación permanece abierta y podría generar nuevos detalles conforme avance el proceso a cargo del Ministerio Público.