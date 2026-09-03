Detenidos y fallecido en balacera contra policías en Guanacaste tenían amplio historial delictivo

El MSP reportó ocho personas aprehendidas durante el operativo y señala posibles vínculos con las estructuras criminales conocidas como “Los Gatos” y “Los Búhos”.

Los antecedentes judiciales y policiales de varias de las personas detenidas tras el violento enfrentamiento armado con oficiales de la Fuerza Pública en La Cruz, Guanacaste, revelan un historial que incluye investigaciones y expedientes por delitos como tentativa de homicidio, robo agravado, extorsión, portación ilegal de armas y tenencia de drogas.

Según información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el operativo posterior al intercambio de disparos permitió la aprehensión de ocho personas para investigación, aunque dos mujeres fueron posteriormente dejadas en libertad. Las autoridades además señalan posibles vínculos de algunos de los detenidos con estructuras criminales conocidas como “Los Gatos” y “Los Búhos”, que operarían en la provincia de Puntarenas.

Uno de los casos más relevantes corresponde a Zapata, de 38 años, conocido como “Gato”, quien falleció durante la intervención policial. De acuerdo con los registros citados por Seguridad Pública, mantenía antecedentes por tentativa de homicidio, tentativa de homicidio simple, lesiones con arma de fuego, robo agravado y daños.

En 3 puntos El MSP reportó ocho personas aprehendidas durante el operativo y señala posibles vínculos con las estructuras criminales conocidas como “Los Gatos” y “Los Búhos”. Los antecedentes judiciales y policiales de varias de las personas detenidas tras el violento enfrentamiento armado con oficiales de la Fuerza Pública en La Cruz, Guanacaste. Ahora las autoridades deberán determinar qué participación tuvo cada uno de los aprehendidos, quiénes habrían disparado contra los oficiales y si efectivamente existe una relación entre los detenidos y las estructuras criminales señaladas.

Además, “Gato” registraba informes policiales por infracciones a la Ley de Tránsito y tenencia de drogas. Las autoridades lo relacionan con la estructura denominada “Los Gatos”.

Otro detenido tiene antecedentes por robo y asalto

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Entre las personas aprehendidas también figura Vásquez, de 31 años, quien mantiene antecedentes judiciales por robo agravado y asalto.

El MSP indicó además que esta persona registra informes policiales relacionados con tenencia de droga.

Las autoridades deberán determinar ahora cuál habría sido su participación específica en los hechos ocurridos durante el enfrentamiento y si existe alguna relación con las estructuras criminales que son objeto de investigación.

Otro de los detenidos es Zapata, de 21 años, quien cuenta con un expediente por robo agravado y resistencia. También registra cuatro expedientes por portación ilegal de arma permitida.

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A esos antecedentes se suman informes policiales por asalto, fuerza contra funcionario público y tenencia de droga. Seguridad Pública señala que este joven estaría vinculado con la estructura conocida como “Los Gatos”.

Sánchez tiene dos expedientes por extorsión

Otro de los casos que destaca dentro de los registros policiales es el de Sánchez, de 22 años.

Según el MSP, mantiene antecedentes por dos extorsiones y registra a su nombre tres armas de fuego.

Además, cuenta con informes policiales por infracciones a la Ley de Tránsito, delitos relacionados con la Ley de Armas y amenazas a funcionario público.

Las autoridades también señalan que Sánchez aparentemente estaría ligado a una estructura criminal conocida como “Los Búhos”.

En el grupo también figura Moreno, conocido como “Tierno”, de 22 años.

De acuerdo con Seguridad Pública, mantiene expedientes en tres ocasiones por resistencia, tenencia y portación ilegal de arma permitida, así como por homicidio simple.

Su historial policial incluye además siete informes por tenencia de droga y receptación.

Las autoridades presumen que Moreno estaría vinculado con la estructura denominada “Los Búhos”, por lo que su captura forma parte de las diligencias destinadas a determinar quiénes participaron en el enfrentamiento y cuál era la relación entre los involucrados.

Un detenido más es señalado como integrante de “Los Gatos”

El MSP también identificó a Prendas, de 46 años, quien registra informes policiales por tenencia de drogas.

Según la información oficial, existe la presunción de que Prendas pertenece a una estructura conocida como “Los Gatos”.

Su situación se suma a la de los demás hombres detenidos durante el operativo desplegado en La Cruz después del enfrentamiento armado.

En el caso de las mujeres aprehendidas, una de apellidos Figueroa y otra Villalobos, ambas fueron llevadas para investigación, pero posteriormente quedaron en libertad.

Las capturas se produjeron después de un enfrentamiento en el que dos oficiales de la Fuerza Pública resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado al Hospital de Liberia con heridas de consideración.

Durante la intervención también murió Zapata, alias “Gato”, quien fue localizado sin vida dentro de un vehículo aproximadamente tres kilómetros hacia Junquillal.

El director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, explicó que los oficiales habrían sido atacados cuando varios sujetos que viajaban en tres vehículos observaron la presencia policial.

El operativo contó con participación de la Fuerza Pública, la Unidad Canina, la Unidad Especial de Apoyo (UEA), el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Fronteras y la Academia Nacional de Policía (ANP).

Pese a las ocho aprehensiones reportadas inicialmente para investigación, las autoridades consideran que podrían existir más personas involucradas. Por esa razón, los operativos continúan activos en diferentes sectores de la zona.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, y el director regional de Guanacaste, comisionado Larson Alemán, supervisan las acciones que desarrollan los cuerpos policiales en el terreno.

La información sobre los antecedentes y posibles vínculos criminales corresponde a registros suministrados por el MSP y a señalamientos policiales. Estos antecedentes no significan por sí mismos que las personas sean responsables de los hechos investigados en el enfrentamiento ocurrido este miércoles.

Ahora las autoridades deberán determinar qué participación tuvo cada uno de los aprehendidos, quiénes habrían disparado contra los oficiales y si efectivamente existe una relación entre los detenidos y las estructuras criminales señaladas.