¡Del chisme a los tribunales! Mauricio Hoffmann y María José Ulate enfrentan a Diego Bravo en millonario pleito

La pareja llevó a juicio al creador de contenido por varios videos que considera ofensivos y difamatorios. El conflicto involucra una pretensión de ₡10 millones.

Una guerra que comenzó frente a las cámaras y en las redes sociales llegó este jueves a los tribunales: el presentador Mauricio Hoffmann y su novia, la maquillista María José Ulate, se enfrentan judicialmente con el creador de contenido Diego Bravo.

La pareja demandó a Bravo por la presunta utilización de su imagen y por publicar varios videos que, según sostiene, contenían expresiones ofensivas y difamatorias en su contra.

En 3 puntos La pareja llevó a juicio al creador de contenido por varios videos que considera ofensivos y difamatorios. Una guerra que comenzó frente a las cámaras y en las redes sociales llegó este jueves a los tribunales: el presentador Mauricio Hoffmann y su novia, la maquillista María José Ulate. La información sobre el inicio del juicio fue dada a conocer originalmente por CR Hoy.

El juicio comenzó durante la mañana de este jueves, después de varios intentos fallidos por efectuarlo, pues anteriormente había sido aplazado.

El pleito no solamente promete poner sobre la mesa las publicaciones que encendieron la controversia, sino que también podría golpear el bolsillo del creador de contenido.

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Hoffmann y Ulate reclaman ₡10 millones como parte del proceso, al asegurar que los señalamientos difundidos en las redes sociales les ocasionaron una fuerte afectación.

Bravo, por su parte, confirmó el inicio del debate y aseguró que se encuentra tranquilo. El creador de contenido espera que durante el juicio se conozcan los hechos y que cada una de las partes pueda presentar sus argumentos y pruebas.

El proceso determinará si el contenido cuestionado excedió los límites de la opinión y provocó un daño a la imagen de la pareja, como alegan los demandantes.

Por ahora, el enfrentamiento entre tres conocidas figuras costarricenses abandona las pantallas y pasa a manos de la justicia, donde se definirá si los videos podrían costarle a Bravo una millonaria suma.

La información sobre el inicio del juicio fue dada a conocer originalmente por CR Hoy.