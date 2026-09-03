¿Cuánto tiempo le dará Jafet Soto a Wanchope? Herediano entra en zona de presión

Paulo César Wanchope apenas comienza su tercera etapa en el banquillo del Herediano, pero los resultados ya encendieron las alarmas. La dirigencia florense tendrá que decidir cuánto margen le dará al entrenador para cambiar el rumbo del equipo

Paulo César Wanchope llegó al Herediano con la misión de cambiar el rumbo del campeón nacional.

Pero el tiempo comienza a convertirse en un factor determinante.

El Team atraviesa un complicado momento en el Apertura 2026 y la llegada de Wanchope todavía no ha logrado producir el efecto que esperaba la institución.

En 3 puntos Paulo César Wanchope apenas comienza su tercera etapa en el banquillo del Herediano, pero los resultados ya encendieron las alarmas. Paulo César Wanchope llegó al Herediano con la misión de cambiar el rumbo del campeón nacional. Y ahí estará la verdadera prueba para el nuevo técnico florense.

De hecho, su estreno fue todo menos alentador.

Herediano cayó 0-3 ante Sporting en el debut de Wanchope, un resultado que profundizó las dudas alrededor de un equipo que ya venía golpeado por su eliminación de la Copa Centroamericana.

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Y ahora aparece una pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar Jafet Soto?

La decisión de colocar a Wanchope en el banquillo florense fue tomada directamente por Jafet Soto.

El presidente herediano sorprendió al apostar por un entrenador con quien había protagonizado fuertes diferencias en el pasado.

Ambos aseguraron que esos enfrentamientos quedaron atrás y que ahora existe un objetivo común: devolver al Herediano a los primeros lugares.

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Pero precisamente por eso, la presión también recae sobre Soto.

El dirigente no solamente eligió al técnico. También deberá respaldarlo cuando lleguen los malos resultados, pero determinar hasta dónde llega ese respaldo.

Y en un club acostumbrado a competir por títulos, el margen de paciencia suele ser mucho menor.

El problema para Wanchope es que no llegó a un equipo en plena construcción.

Eso cambia completamente las expectativas.

Herediano no solamente necesita mejorar su funcionamiento. Necesita comenzar a ganar y recuperar terreno en el campeonato.

La eliminación internacional hizo todavía más importante el torneo nacional, por lo que cada jornada tendrá un peso adicional.

Jafet Soto ya ha demostrado en múltiples ocasiones que no tiene problemas para tomar decisiones fuertes cuando considera que el equipo no está funcionando.

Y aunque el presidente ha respaldado públicamente el proceso, será interesante observar qué sucede si los resultados negativos continúan.

Wanchope necesitará tiempo para imponer su idea.

En el fútbol costarricense, los entrenadores suelen ser juzgados rápidamente por los resultados y Herediano no es la excepción.

Por eso, las próximas jornadas podrían convertirse en una especie de examen permanente para el entrenador.

Una mejoría en el juego acompañada de victorias podría darle tranquilidad.

Pero si las derrotas continúan y el Team permanece alejado de los puestos de privilegio, la presión sobre Wanchope aumentará considerablemente.

El escenario tiene un ingrediente particular.

Jafet Soto conoce perfectamente lo que significa estar al frente del Herediano y sabe que los resultados son los que terminan definiendo cualquier proyecto.

El propio Soto ha recordado que el club tiene capacidad para levantarse de los momentos complicados y terminar peleando por títulos.

Ahora esa capacidad de reacción estará en manos de Wanchope.

La pregunta no es únicamente si el entrenador podrá levantar al equipo.

También es cuánto estará dispuesto Jafet Soto a esperar para comprobarlo.

Porque si el Team empieza a reaccionar, Wanchope ganará el tiempo que necesita para construir su proyecto.

Pero si los resultados no aparecen, la paciencia de la dirigencia podría comenzar a jugarse partido a partido.

Y ahí estará la verdadera prueba para el nuevo técnico florense.