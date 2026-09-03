Costa Rica ya tiene el desafío mundial : la Sub-20 femenina va por una nueva historia en Polonia

La Selección Femenina Sub-20 de Costa Rica afrontará desde este 7 de septiembre una nueva aventura mundialista en Polonia. Colombia, RPD de Corea y Portugal serán sus rivales en un exigente Grupo E, mientras Patricia Aguilar apuesta por una mezcla de experiencia y juventud para intentar llevar a la Tricolor a los octavos de final.

La espera está llegando a su final. La Selección Femenina Sub-20 de Costa Rica se prepara para representar al país en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026, torneo que se disputará del 5 al 27 de septiembre.

Para Costa Rica será una nueva oportunidad de medir su crecimiento ante algunas de las principales potencias del fútbol femenino juvenil.

La Tricolor afrontará su quinta participación en una Copa Mundial Femenina Sub-20 y la tercera consecutiva, después de haber participado en las ediciones de 2022 y 2024.

En 3 puntos La Selección Femenina Sub-20 de Costa Rica afrontará desde este 7 de septiembre una nueva aventura mundialista en Polonia. La espera está llegando a su final. La Selección Femenina Sub-20 de Costa Rica se prepara para representar al país en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026, torneo que se disputará del 5 al 27 de septiembre. La historia mundialista de esta generación comenzará el 7 de septiembre.

El reto, además, tendrá un ingrediente especial: será la primera vez que Polonia organice una Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Costa Rica quedó ubicada en el Grupo E, una zona que combina estilos y escuelas futbolísticas diferentes.

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FIFA confirmó que estas cuatro selecciones integran el Grupo E de la competición.

El camino costarricense comenzará ante Colombia, continuará contra RPD de Corea y terminará frente a Portugal.

La Tricolor tendrá tres partidos para intentar conseguir uno de los boletos hacia la siguiente ronda:

La propia convocatoria costarricense confirmó estas tres fechas para la fase de grupos.

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La Sele llegará a Polonia bajo la conducción de Patricia Aguilar, quien tendrá la responsabilidad de dirigir a una generación que busca dar otro paso en su proceso de formación internacional.

La entrenadora conoce bien al grupo y ha apostado por combinar futbolistas que ya tienen experiencia mundialista con jóvenes que tendrán en Polonia su primera gran experiencia en un torneo de esta magnitud.

El plantel está compuesto por 21 futbolistas. La convocatoria reúne jugadoras de seis clubes nacionales, dos universidades de Estados Unidos y una legionaria.

Sheika Scott, la gran referente de experiencia

Uno de los nombres que sobresale es Sheika Scott.

La futbolista, actualmente vinculada al fútbol francés, afrontará en Polonia su cuarto Mundial de la FIFA: tres en categoría Sub-20 —2022, 2024 y 2026— y uno con la Selección Mayor, en 2023.

Su recorrido puede convertirse en un elemento importante dentro de un plantel que tendrá que afrontar partidos de enorme exigencia.

Además, la convocatoria cuenta con 11 jugadoras que estuvieron en el Mundial Sub-17 de Marruecos 2025, mientras cuatro futbolistas repiten después de haber participado en el Mundial Sub-20 de Colombia 2024.

Una clasificación que se consiguió con anticipación

Costa Rica no llegó a Polonia por casualidad.

La Tricolor aseguró su boleto al Mundial durante el Campeonato Sub-20 de Concacaf de 2025. Con los resultados de aquella competición, Costa Rica consiguió uno de los cuatro cupos de la región para la cita mundialista.

Ya no se trata de conseguir la clasificación, sino de demostrar en territorio europeo que esta generación está preparada para competir contra selecciones que tienen una puerta tradición en el fútbol femenino juvenil.

El Mundial reunirá a 24 selecciones, distribuidas en seis grupos de cuatro equipos. La competición se disputará entre el 5 y el 27 de septiembre en distintas ciudades polacas.

Costa Rica sabe que el margen de error será reducido.

Después llegará uno de los grandes desafíos del grupo, RPD de Corea y finalmente Portugal cerrará la fase inicial.

El objetivo inmediato será sumar los puntos necesarios para avanzar a los octavos de final .

La historia mundialista de esta generación comenzará el 7 de septiembre. Y será precisamente ante Colombia cuando la Tricolor descubra cuánto puede competir frente a una camada que llega a Polonia con ilusión, experiencia y la responsabilidad de representar nuevamente al fútbol femenino costarricense en el escenario más importante de su categoría.