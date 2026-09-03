¡Costa Rica dice presente! Araya Vlogs va por un Premio Juventud esta noche en España

Los Premios Juventud 2026 celebran este jueves 3 de septiembre una edición histórica y Costa Rica tendrá una razón especial para seguir de cerca la ceremonia: el creador de contenido Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, figura entre los nominados.

La edición número 23 de la premiación se realizará desde el Auditorio Starlite Marbella, en España, marcando la primera ocasión en que Premios Juventud se celebra en Europa.

Araya Vlogs competirá en #ModoAvión (#AirplaneMode), categoría dedicada a reconocer a creadores de contenido, blogueros e influencers especializados en viajes y estilo de vida.

El costarricense se enfrenta a Alejandra Travels, Hola Soy Natasha, Plex y Roberta con Maleta por el reconocimiento.

En 3 puntos Los Premios Juventud 2026 celebran este jueves 3 de septiembre una edición histórica y Costa Rica tendrá una razón especial para seguir de cerca la ceremonia: el creador de contenido Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs. La edición número 23 de la premiación se realizará desde el Auditorio Starlite Marbella, en España, marcando la primera ocasión en que Premios Juventud se celebra en Europa. ¿Conseguirá Araya Vlogs regresar a Costa Rica con un Premio Juventud?

La nominación representa un momento especial para Christopher Araya, quien ha construido una numerosa comunidad compartiendo sus viajes y experiencias alrededor del mundo.

Según informó La Teja, el creador de contenido ya se encuentra en España para participar de la ceremonia y miles de costarricenses estuvieron apoyándolo durante el periodo de votaciones.

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Días antes de la gala, el propio Araya había compartido con sus seguidores el inicio de su largo viaje rumbo a España.

La ceremonia de este año también quedará marcada por un cambio importante.

Por primera vez desde su creación, Premios Juventud abandona el continente americano y lleva su espectáculo hasta Marbella, España.

De acuerdo con la información oficial de Univision, más de 30 artistas formarán parte de las presentaciones musicales de la noche. Entre los nombres anunciados aparecen Ángela Aguilar, Christian Nodal, Camilo, Wisin, Yandel, Farruko, Marc Anthony, Morat, Natanael Cano, Elena Rose y La Oreja de Van Gogh, entre otros.

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La conducción estará en manos de Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Jesús Vázquez.

¿A qué hora ver Premios Juventud en Costa Rica?

Para el público costarricense, La Teja informó que la gala podrá verse desde las 5 p. m. por Repretel. La cobertura previa comenzará desde las 4 p. m. con “Noche de Estrellas”.

Además de conocer si Araya Vlogs logra llevarse el premio para Costa Rica, la ceremonia promete actuaciones, moda, alfombra roja y varias de las figuras más importantes de la música latina.

Univision comenzó incluso a revelar algunos ganadores antes del inicio de la gala principal. Entre los primeros resultados anunciados está Shakira junto a Burna Boy, quienes ganaron la categoría Colaboración OMG por “Dai Dai”, mientras que Cazzu obtuvo Mejor Tema en Cumbia por “Con otra”.

Todas las miradas ticas, sin embargo, estarán puestas en una categoría particular: #ModoAvión.

¿Conseguirá Araya Vlogs regresar a Costa Rica con un Premio Juventud?