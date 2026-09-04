Comunicaciones lo quiso, pero Amarini Villatoro tiene claro dónde quiere estar.

El entrenador guatemalteco fue una de las principales opciones del conjunto crema tras la salida de Marco Antonio Figueroa. Hubo acercamientos, pero Villatoro decidió continuar con el proyecto brumoso.

El buen momento que atraviesa Amarini Villatoro al frente del Club Sport Cartaginés no pasó desapercibido en Guatemala. Tras la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa de Comunicaciones, el nombre del técnico guatemalteco comenzó a tomar fuerza como una de las principales alternativas para ocupar el banquillo crema.

En 3 puntos El entrenador guatemalteco fue una de las principales opciones del conjunto crema tras la salida de Marco Antonio Figueroa. El buen momento que atraviesa Amarini Villatoro al frente del Club Sport Cartaginés no pasó desapercibido en Guatemala. Por ahora, Amarini Villatoro seguirá dirigiendo al Cartaginés, con la mira puesta en mantener el buen momento del cuadro blanquiazul y pelear por los objetivos que tiene por delante.

El interés no se quedó únicamente en rumores. La dirigencia de Comunicaciones inició conversaciones para intentar convencer a Villatoro de regresar a Guatemala, e incluso llegó a ser señalado como la prioridad número uno del club para asumir el proyecto.

Sin embargo, el estratega tenía claro dónde estaba su presente. Villatoro había manifestado públicamente que estaba contento en Cartaginés y comprometido con la directiva y el proyecto deportivo. “No hay nada oficial. Yo estoy concentrado acá, estoy contento acá”, señaló ante las consultas sobre su futuro.

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La postura del entrenador terminó confirmándose. Villatoro decidió respetar el contrato que mantiene con el conjunto brumoso, mientras que el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, aseguró que el técnico continuará al frente del equipo y que la situación estaba tranquila.

La decisión tiene sentido tomando en cuenta el momento que vive Cartaginés. El equipo se mantiene como protagonista del Apertura 2026 y, además, continúa con vida en la Copa Centroamericana, donde enfrentará a Saprissa en los cuartos de final.

Finalmente, Comunicaciones tuvo que buscar otra alternativa. El conjunto guatemalteco llegó a un acuerdo con el técnico mexicano Roberto Montoya para hacerse cargo del equipo, poniendo punto final a las especulaciones sobre una posible salida de Villatoro de Costa Rica.

Por ahora, Amarini Villatoro seguirá dirigiendo al Cartaginés, con la mira puesta en mantener el buen momento del cuadro blanquiazul y pelear por los objetivos que tiene por delante.