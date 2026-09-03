¡Cobarde! Hombre ataca brutalmente a martillazos a veterinaria en Cartago

La médica veterinaria Jennifer Brenes permanece hospitalizada tras sufrir una fractura de cráneo y un fuerte sangrado durante el ataque ocurrido en su clínica.

Una médica veterinaria permanece hospitalizada luego de sufrir una grave agresión dentro de su clínica en Cartago, donde un hombre habría ingresado con un martillo y la golpeó repetidamente en la cabeza.

La afectada fue identificada como Jennifer Brenes, médica veterinaria y propietaria de Alma Vet. Producto de la agresión, habría sufrido una fractura de cráneo y un sangrado importante, por lo que requirió atención médica y continúa internada.

De acuerdo con la denuncia, el presunto agresor fue identificado como Gabriel Sosa Blanco, quien habría llegado hasta el establecimiento veterinario y atacado a Brenes con el objeto contundente.

En 3 puntos La médica veterinaria Jennifer Brenes permanece hospitalizada tras sufrir una fractura de cráneo y un fuerte sangrado durante el ataque ocurrido en su clínica. Una médica veterinaria permanece hospitalizada luego de sufrir una grave agresión dentro de su clínica en Cartago, donde un hombre habría ingresado con un martillo y la golpeó repetidamente en la cabeza. Ahora corresponderá a las autoridades investigar lo ocurrido dentro de la clínica, determinar cómo se desarrolló la agresión y establecer las responsabilidades penales que correspondan.

La información sobre el caso ha generado preocupación entre profesionales del sector veterinario de Cartago, particularmente porque también se reportan supuestos incidentes problemáticos previos relacionados con la misma persona y otros profesionales.

Parte de la gravedad del ataque quedó expuesta en videos relacionados con el caso, a los cuales AM Prensa tuvo acceso.

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En las imágenes se observa a Brenes tendida en el suelo y ensangrentada, mientras varias personas intervienen para detener al hombre señalado como responsable de la agresión.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes, así como las responsabilidades que eventualmente podrían derivarse de lo ocurrido.

Como posible antecedente del ataque, se señala una situación ocurrida meses atrás relacionada con unos gatos.

Según la información preliminar del caso, el hombre habría solicitado atención para varios animales en la clínica de Brenes. La veterinaria, sin embargo, no pudo recibirlos y los remitió a otro centro veterinario.

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Posteriormente, los gatos fallecieron en ese otro establecimiento.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que la muerte de los animales constituya el motivo del ataque.

El caso también ha llamado la atención debido a reportes sobre situaciones problemáticas que supuestamente se habrían presentado anteriormente entre la misma persona señalada y otros profesionales veterinarios de Cartago.

Estos antecedentes deberán ser corroborados por las autoridades y las personas involucradas.

Mientras tanto, la agresión contra Brenes ha generado preocupación dentro del gremio veterinario, debido al nivel de violencia utilizado durante el ataque.

La afectada permanece hospitalizada mientras recibe atención médica por las lesiones sufridas.

Investigación deberá determinar responsabilidades

Ahora corresponderá a las autoridades investigar lo ocurrido dentro de la clínica, determinar cómo se desarrolló la agresión y establecer las responsabilidades penales que correspondan.