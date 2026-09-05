Cartago se prepara para dos nuevos pasos a desnivel en puntos donde el tránsito se vuelve un caos

Cartago podría experimentar una importante transformación en materia vial con la construcción de dos nuevos pasos a desnivel en sectores considerados críticos por la congestión vehicular, especialmente durante las horas de mayor tránsito.

Las obras forman parte de una serie de conversaciones que mantienen la Municipalidad de Cartago y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), aunque los proyectos todavía se encuentran en una etapa de coordinación y deberán superar diferentes procesos antes de concretarse.

Uno de los pasos a desnivel que se analiza estaría ubicado en el cruce de El Quijongo, una intersección donde confluyen importantes vías y que registra frecuentes problemas de circulación.

La intervención estaría vinculada con el mejoramiento vial del tramo comprendido entre Paseo Metrópoli y El Quijongo, con el objetivo de agilizar el desplazamiento por una zona donde actualmente se generan importantes presas.

En 3 puntos Cartago podría experimentar una importante transformación en materia vial con la construcción de dos nuevos pasos a desnivel en sectores considerados críticos por la congestión vehicular, especialmente durante las horas de mayor tránsito. Las obras forman parte de una serie de conversaciones que mantienen la Municipalidad de Cartago y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Por ahora, los dos pasos a desnivel forman parte de una propuesta más amplia para modernizar la red vial cartaginesa.

En ese punto se encuentran la Interamericana Sur y la ruta 228, carretera que conecta el centro de Cartago y El Tejar con sectores como Tobosi. La cantidad de vehículos que utilizan estas vías convierte a la intersección en uno de los puntos que requieren soluciones para mejorar el flujo.

Pero El Quijongo no sería el único sector contemplado dentro de los planes.

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El segundo paso a desnivel se proyecta en las cercanías del cementerio de Cartago, como parte de una eventual remodelación del tramo que comunica Paseo Metrópoli con ese sector de la ciudad.

Esta zona también representa un punto estratégico para la movilidad, debido a que funciona como una de las principales entradas y salidas hacia el centro de Cartago.

Tanto El Quijongo como el sector del cementerio presentan problemas de congestionamiento que se hacen especialmente evidentes durante las horas pico, cuando aumenta considerablemente la cantidad de vehículos que ingresan o salen de la ciudad.

Además de estos dos proyectos, la Municipalidad y el MOPT analizan otras alternativas para mejorar la infraestructura vial de la provincia.

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Entre ellas se encuentran posibles intervenciones en el sector conocido como La Última Copa, en Taras, así como la posibilidad de desarrollar una carretera de circunvalación en Cartago.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, explicó que las iniciativas todavía se encuentran en conversaciones y coordinación con el MOPT, por lo que aún no existe una fecha definida para el inicio de las obras.

Esto significa que, aunque los proyectos ya están siendo valorados por las autoridades, todavía deben superar diferentes etapas técnicas, administrativas y de planificación antes de que puedan convertirse en obras concretas.

La intención de las autoridades es buscar soluciones para algunos de los principales puntos de congestión de Cartago y mejorar las condiciones de circulación para quienes utilizan diariamente estas rutas.

Por ahora, los dos pasos a desnivel forman parte de una propuesta más amplia para modernizar la red vial cartaginesa, mientras continúan las conversaciones entre el gobierno local y el MOPT para determinar la viabilidad y el alcance de cada intervención.