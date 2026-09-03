Capturan a tres jóvenes por balacera contra oficiales de policía que dejó dos heridos y un muerto

Los detenidos, de 21 y 22 años, fueron aprehendidos en Cuajiniquil tras el enfrentamiento que dejó dos oficiales heridos y un sospechoso muerto en La Cruz.

Tres jóvenes fueron detenidos tras el violento enfrentamiento armado ocurrido la noche de este miércoles entre oficiales de la Fuerza Pública y varios hombres en La Cruz, Guanacaste.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó que los aprehendidos fueron identificados por sus apellidos como Vásquez, Zapata y Sánchez. Los tres quedaron bajo custodia policial luego del operativo desplegado tras la balacera.

Un elemento que llamó la atención de las autoridades es que los tres detenidos cuentan con antecedentes por diferentes delitos. Entre los registros que destacan se encuentran robo agravado y extorsión, según los datos confirmados por el MSP.

En 3 puntos Los detenidos, de 21 y 22 años, fueron aprehendidos en Cuajiniquil tras el enfrentamiento que dejó dos oficiales heridos y un sospechoso muerto en La Cruz. Tres jóvenes fueron detenidos tras el violento enfrentamiento armado ocurrido la noche de este miércoles entre oficiales de la Fuerza Pública y varios hombres en La Cruz, Guanacaste. El operativo continúa en Guanacaste y las autoridades no descartan nuevas detenciones conforme avancen las labores de búsqueda.

Las capturas se produjeron en el sector de Cuajiniquil, como parte del despliegue realizado después del enfrentamiento con oficiales de la Fuerza Pública. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cuál fue el papel específico que habría desempeñado cada uno de los jóvenes durante los hechos.

Según explicó Raúl Rivera, director general de la Fuerza Pública, los oficiales se encontraban realizando labores policiales en La Cruz cuando detectaron tres vehículos particulares.

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De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, los ocupantes de los automotores habrían reaccionado violentamente al observar la presencia policial y presuntamente habrían disparado contra los oficiales.

“...al observar la presencia policial arremetieron con armas de fuego causando heridas a dos de nuestros oficiales”, explicó Rivera.

El intercambio de disparos dejó a dos policías heridos. Uno de ellos sufrió lesiones de consideración y fue trasladado al Hospital de Liberia para recibir atención médica.

Mientras los cuerpos policiales desplegaban el operativo para ubicar a los sospechosos, las autoridades lograron detener a Vásquez, Zapata y Sánchez en el sector de Cuajiniquil.

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La operación policial también permitió localizar uno de los vehículos involucrados aproximadamente tres kilómetros hacia Junquillal.

Según confirmó Rivera, dentro del automotor se observó a una persona sin vida en el lado del conductor.

“...hay un vehículo a tres kilómetros hacia Junquillal donde se observa del lado del conductor una persona sin vida”, señaló el director general de la Fuerza Pública.

Las circunstancias de la muerte todavía deben ser determinadas por las autoridades. La información disponible hasta ahora es preliminar y será la investigación la que establezca qué ocurrió con esta persona durante el enfrentamiento.

El hallazgo del fallecido y las tres detenciones forman parte de una misma operación policial que continúa activa en diferentes sectores de La Cruz y Cuajiniquil.

Pese a las tres capturas, la operación no ha terminado. La Fuerza Pública mantiene un despliegue para localizar a otras personas que podrían haber participado en el enfrentamiento.

Rivera explicó que diferentes cuerpos policiales se incorporaron a la búsqueda, entre ellos Guardacostas, Policía de Fronteras, la Escuela Nacional de Policía y unidades de la Fuerza Pública de Guanacaste.

“Mantenemos en este momento una operación constante con el objeto de capturar a todas estas personas que participaron hiriendo a nuestros compañeros”, afirmó Rivera.

El operativo continúa en Guanacaste y las autoridades no descartan nuevas detenciones conforme avancen las labores de búsqueda.