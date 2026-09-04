¡Atención! CNE alerta por lahares que podrían bajar por cuatro ríos tras actividad del Rincón de la Vieja

La actividad de los volcanes Rincón de la Vieja y Poás mantiene bajo vigilancia a las autoridades, que activaron medidas preventivas en comunidades y parques nacionales.

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) mantiene vigilancia permanente sobre los volcanes Rincón de la Vieja y Poás, luego del incremento de la actividad eruptiva registrado durante las últimas semanas.

Uno de los principales riesgos señalados por las autoridades es el descenso de lahares, corrientes de barro y rocas que podrían continuar desplazándose por los cauces de los ríos Pénjamo, Azul, Pizote y la quebrada Azufrada, ubicados en la ladera norte del Rincón de la Vieja.

Desde julio, el Rincón de la Vieja acumula más de 100 erupciones, mientras que durante los últimos días también se ha registrado un aumento de la actividad eruptiva del volcán Poás. Ante este escenario, la CNE y las instituciones técnico-científicas reforzaron las acciones de prevención.

En 3 puntos La actividad de los volcanes Rincón de la Vieja y Poás mantiene bajo vigilancia a las autoridades, que activaron medidas preventivas en comunidades y parques nacionales. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) mantiene vigilancia permanente sobre los volcanes Rincón de la Vieja y Poás, luego del incremento de la actividad eruptiva registrado durante las últimas semanas. La CNE insistió en que la prevención y la preparación son fundamentales para reducir los riesgos ante una actividad volcánica que, según las estimaciones actuales, podría prolongarse durante los próximos días, semanas o meses.

Como parte de estas medidas, se declaró Alerta Verde para el Parque Nacional Volcán Poás y para los distritos de Dos Ríos y Aguas Claras, en Upala, así como Mayorga, Cañas Dulces y Curubandé, en Liberia.

Los lahares pueden transportar grandes cantidades de agua, barro, rocas y otros materiales volcánicos a través de los cauces. Por esta razón, la CNE hizo un llamado especial a las personas que viven o realizan actividades cerca de los ríos ubicados en la zona de influencia del Rincón de la Vieja.

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Las autoridades colocaron rotulación a lo largo de los principales cauces de la ladera norte del volcán, específicamente en los ríos Pénjamo, Azul, Pizote y la quebrada Azufrada.

El objetivo de esta señalización es advertir a la población sobre los peligros asociados con el material volcánico que podría desplazarse por estos sectores.

La CNE pidió a la población no interactuar con los ríos que transporten material volcánico, debido a que sus aguas podrían representar un riesgo para la salud.

También se solicitó evitar que los animales beban de esas aguas, debido a las posibles afectaciones que podrían provocar los materiales transportados.

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Actividad podría mantenerse durante meses

La CNE advirtió que la actividad volcánica observada actualmente podría continuar durante los próximos días, semanas o incluso meses.

Por esta razón, el Comité Asesor Técnico en Vulcanología y Sismología mantiene un seguimiento permanente junto con las instituciones técnico-científicas, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier cambio que pueda representar una amenaza para las comunidades cercanas.

Las autoridades también trabajan en la preparación de las comunidades ubicadas alrededor de los volcanes.

La CNE, en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), desarrolló planes de emergencia para los parques nacionales Poás y Rincón de la Vieja. Estos protocolos establecen las acciones que deben seguir los guardaparques en caso de que ocurra una emergencia mientras haya turistas en las zonas de visita.

Además, habitantes de comunidades cercanas recibieron capacitación sobre planes de emergencia, rutas de evacuación, manejo de albergues y zonas seguras.

Como parte de esta preparación también se crearon Comités Comunales de Emergencia para mejorar la coordinación entre las comunidades y las instituciones encargadas de responder ante una eventual emergencia.

A pesar del incremento en la actividad volcánica, el Parque Nacional Volcán Poás continúa abierto al público, aunque con medidas adicionales de seguridad.

La CNE informó que tanto el sendero principal hacia el mirador como el sendero Sombrilla de Pobre permanecen habilitados, pero con uso obligatorio de casco de seguridad.

Además, se redujo el aforo del mirador del cráter a 56 personas y se disminuyó a la mitad la cantidad de visitantes que pueden ingresar diariamente al volcán.

Estas medidas buscan reducir la exposición de los visitantes ante eventuales cambios en la actividad del volcán.

La Comisión Nacional de Emergencias hizo un llamado a la población para mantenerse informada y seguir únicamente las instrucciones de las instituciones oficiales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar la exposición innecesaria a la caída de ceniza, cubrir las vías respiratorias y los ojos en caso de exposición y mantenerse alejados de los ríos que puedan transportar material volcánico.

La institución también recordó que los animales no deben beber de aguas que puedan estar contaminadas con material procedente del volcán.

El monitoreo de los volcanes continuará de manera permanente y las autoridades indicaron que comunicarán cualquier cambio que pueda representar un riesgo para las comunidades.

La CNE insistió en que la prevención y la preparación son fundamentales para reducir los riesgos ante una actividad volcánica que, según las estimaciones actuales, podría prolongarse durante los próximos días, semanas o meses.