¡Todo listo para Beéle! El colombiano se presenta este sábado en Costa Rica con su “Borondo Tour”

El intérprete de “Frente al Mar” y “Morena” llegará al escenario de Parque Viva este 17 de octubre, en un espectáculo que reunirá sus mayores éxitos y promete poner a cantar y bailar al público costarricense.

La espera está por terminar para los seguidores de Beéle en Costa Rica. El cantante colombiano se prepara para reencontrarse con sus fanáticos este sábado 17 de octubre en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela, como parte de su gira internacional Borondo Tour.

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El artista, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, se ha convertido en una de las figuras destacadas de la nueva generación de música urbana latinoamericana, gracias a una propuesta que combina ritmos tropicales, sonidos caribeños y elementos del reguetón.

En 3 puntos El intérprete de “Frente al Mar” y “Morena” llegará al escenario de Parque Viva este 17 de octubre, en un espectáculo que reunirá sus mayores éxitos y promete poner a cantar y bailar al público costarricense. La espera está por terminar para los seguidores de Beéle en Costa Rica. Quienes planean asistir deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la organización ante cualquier actualización relacionada con el espectáculo.

Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de canciones como Loco, Frente al Mar, Mi Refe, Morena y Santorini, temas que han contribuido a posicionar su música entre los seguidores del género.

La presentación también ha generado expectativa debido a la situación judicial que enfrenta Hugo Benavides Barboza, propietario de la productora HBarboza Producciones, vinculada con la organización del evento.

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El empresario fue detenido el pasado 7 de octubre durante los operativos del denominado caso Éxodo, una investigación relacionada con presunta legitimación de capitales.

Sin embargo, según informó La Nación, la plataforma oficial de venta de entradas, Kuikpei, confirmó que el concierto continuaba en pie pese a lo sucedido.

Asimismo, Parque Viva mantiene la presentación del artista colombiano dentro de su programación oficial para este sábado 17 de octubre.

El concierto está programado para las 6:00 p. m. y las entradas se ofrecen mediante la plataforma Kuikpei, con precios anunciados desde los $60 para Gramilla KFC Music hasta los $200 para Golden Circle, según las localidades disponibles.

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El evento está autorizado para personas mayores de 15 años, mientras que los menores de 18 deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

La presentación marcará un nuevo encuentro de Beéle con el público costarricense, después de su concierto de septiembre de 2025 en el mismo recinto.

Con su particular mezcla de sonidos urbanos y tropicales, el colombiano buscará convertir la noche del sábado en una celebración musical para sus seguidores.

Quienes planean asistir deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la organización ante cualquier actualización relacionada con el espectáculo.