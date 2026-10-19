Madre que agredió y echó a la calle a sus hijas de 2 y 7 años queda libre en Cartago

La madre detenida como sospechosa de agredir a sus dos hijas, de apenas 2 y 7 años, y expulsarlas de la vivienda en Cartago queda en libertad con medidas cautelares mientras continúa la investigación.

Se trata de una mujer de apellidos Hernández Salazar, de 22 años, vinculada con el caso que AM Prensa dio a conocer la semana anterior, ocurrido en Vista Hermosa de San Rafael de Oreamuno.

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En 3 puntos La madre detenida como sospechosa de agredir a sus dos hijas, de apenas 2 y 7 años, y expulsarlas de la vivienda en Cartago queda en libertad con medidas cautelares mientras continúa la investigación. Se trata de una mujer de apellidos Hernández Salazar, de 22 años, vinculada con el caso que AM Prensa dio a conocer la semana anterior, ocurrido en Vista Hermosa de San Rafael de Oreamuno. La liberación de la madre no pone fin al proceso: las autoridades continúan las diligencias para esclarecer las presuntas agresiones contra las dos menores.

Entre las restricciones impuestas figuran la prohibición de acercarse a las niñas y de agredirlas durante el proceso judicial. La investigación se mantiene por los presuntos delitos de lesiones y abandono de incapaces.

Las pequeñas fueron encontradas el viernes anterior por oficiales de la Fuerza Pública cuando caminaban solas por la vía pública. Presentaban golpes y hematomas, y llevaban una bolsa con ropa.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la niña de 7 años relató que su madre presuntamente las golpeaba con tubos, cables y palos de madera. También habría indicado que les entregó sus pertenencias y las sacó de la casa.

Ambas recibieron atención médica por las múltiples lesiones que presentaban, principalmente en la espalda.

Como informó AM Prensa al revelar la detención, agentes del Organismo de Investigación Judicial de Cartago capturaron a la sospechosa cuando se presentó en las oficinas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

La oficina local del PANI coordinó con el hospital y la Fiscalía para atender la situación. Posteriormente, las niñas fueron ubicadas con familiares, mientras la institución mantiene la intervención psicosocial y legal.

La liberación de la madre no pone fin al proceso: las autoridades continúan las diligencias para esclarecer las presuntas agresiones contra las dos menores.