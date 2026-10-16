¡El rey del reguetón regresa! Don Omar confirma concierto en Costa Rica para 2027

El artista puertorriqueño incluyó a San José entre las ciudades de su próxima gira mundial, “The Last King World Tour”, con la que recorrerá Latinoamérica.

Los amantes del reguetón en Costa Rica tienen un nuevo motivo para emocionarse. Don Omar confirmó que regresará al país en 2027, como parte de su esperada gira internacional The Last King World Tour, que lo llevará por diferentes escenarios de Latinoamérica.

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El anuncio fue realizado por el propio cantante durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, el miércoles 14 de octubre, donde reveló las ciudades que formarán parte de esta nueva etapa de su recorrido musical.

Entre los destinos mencionados figura San José, Costa Rica, una noticia que despierta expectativas entre los seguidores del intérprete de éxitos como Danza Kuduro, Dale Don Dale, Pobre Diabla y Salió el Sol.

En 3 puntos El artista puertorriqueño incluyó a San José entre las ciudades de su próxima gira mundial, “The Last King World Tour”, con la que recorrerá Latinoamérica. Los amantes del reguetón en Costa Rica tienen un nuevo motivo para emocionarse. Mientras se conocen los detalles oficiales del concierto, los fanáticos deberán permanecer atentos a los próximos anuncios del artista y de los organizadores del espectáculo.

Según informó La Nación, la capital costarricense forma parte de las 17 ciudades latinoamericanas anunciadas por el artista, entre las que también destacan Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Medellín y Ciudad de México.

¿Cuándo será el concierto de Don Omar en Costa Rica?

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Aunque el regreso del cantante ya fue anunciado, todavía no se ha revelado la fecha exacta ni el recinto donde se realizará el espectáculo.

De acuerdo con información publicada por Infobae, el recorrido latinoamericano está previsto para el último trimestre de 2027, entre octubre y diciembre.

El artista también adelantó que su equipo trabaja en un sistema de registro para seguidores, que permitiría acceder a una etapa especial de compra anticipada de entradas.

Por ahora, no se han confirmado los precios, las localidades ni la plataforma oficial de venta para Costa Rica.

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Un regreso que promete despertar la nostalgia

La última presentación de Don Omar en territorio costarricense tuvo lugar el 2 de marzo de 2024, cuando encabezó el Urban Fest en el Estadio Nacional, acompañado de figuras como Ivy Queen y Ryan Castro.

Aquella noche marcó su regreso al país después de casi 13 años, pues anteriormente había participado en las actividades de inauguración del Estadio Nacional en abril de 2011.

Con más de dos décadas de trayectoria, William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, se ha consolidado como uno de los principales exponentes del reguetón, con canciones que marcaron a toda una generación y que continúan sonando en las plataformas digitales.

Su próxima visita promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más esperados de 2027 para los seguidores costarricenses del género urbano.

Mientras se conocen los detalles oficiales del concierto, los fanáticos deberán permanecer atentos a los próximos anuncios del artista y de los organizadores del espectáculo.