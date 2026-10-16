Del Caribe a la capital: 7 experiencias para disfrutar este fin de semana

Carnavales, gastronomía española, recorridos gratuitos por el Teatro Nacional, rafting, naturaleza y espectáculos culturales forman parte de la agenda para este sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Costa Rica llega a un nuevo fin de semana con opciones para quienes quieren cambiar la rutina sin necesidad de organizar unas vacaciones completas.

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Desde el color de los Carnavales de Limón hasta una aventura en los rápidos de Sarapiquí, pasando por gastronomía, patrimonio, ballet y actividades familiares gratuitas, estas son siete experiencias para disfrutar este sábado y domingo.

1. Vivir el gran desfile de los Carnavales de Limón

En 3 puntos Carnavales, gastronomía española, recorridos gratuitos por el Teatro Nacional, rafting, naturaleza y espectáculos culturales forman parte de la agenda para este sábado 17 y domingo 18 de octubre. Costa Rica llega a un nuevo fin de semana con opciones para quienes quieren cambiar la rutina sin necesidad de organizar unas vacaciones completas. Y para quienes prefieren quedarse en la GAM, gastronomía, danza y actividades familiares completan una agenda con opciones para distintos gustos y presupuestos.

Este sábado las calles del centro de Limón se llenarán de música, baile y color con uno de los momentos más esperados de los Carnavales de Limón 2026.

El tradicional desfile comenzará a las 11:00 a. m. y reunirá comparsas, elaborados vestuarios y agrupaciones que han dedicado meses a preparar sus presentaciones.

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La celebración forma parte de una programación de diez días que también incluye gastronomía, música y actividades familiares.

2. Recorrer gratis uno de los edificios más emblemáticos del país

El Teatro Nacional de Costa Rica celebra su aniversario número 129 y este domingo abrirá sus puertas para una edición especial de Travesía.

Entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., las personas podrán realizar recorridos guiados gratuitos por espacios como el Foyer y la Sala Principal. Los grupos ingresarán cada 20 minutos.

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La fiesta continuará en la Plaza de la Cultura con un concierto gratuito de Lubin Barahona y sus Caballeros del Ritmo, a las 2:00 p. m., y otro de Un Rojo Reggae Band, a las 6:00 p. m.

Teatro Nacional y Plaza de la Cultura, San José

3. Probar los sabores de España en Barrio Escalante

Barrio Escalante se convierte durante estos días en una pequeña ruta gastronómica española.

El Festival Gastronómico Español, que se desarrolla del 16 al 25 de octubre, reúne a 12 restaurantes con platillos inspirados en diferentes regiones de España.

Entre las propuestas aparecen sabores como gambas al ajillo, gazpacho, crema catalana y arroces, acompañados por una agenda cultural con música, talleres, cine y otras actividades.

Puede ser una buena opción para quienes prefieren convertir el almuerzo o la cena del fin de semana en una experiencia diferente.

4. Cambiar la ciudad por una aventura de rafting en Sarapiquí

Para quienes quieren adrenalina, naturaleza y una pequeña escapada, Sarapiquí tendrá este sábado una de las propuestas más atractivas del fin de semana.

Como parte del Ecofest Sarapiquí 2026, Hacienda Pozo Azul realizará una jornada especial de rafting por el río Sarapiquí.

La promoción tiene un costo de ₡13.000 por persona e incluye guías certificados, equipo de seguridad, seguro, fotografías digitales y refrigerio con fruta fresca.

Habrá salidas a las 9:00 a. m. y 1:30 p. m.

Hacienda Pozo Azul, La Virgen de Sarapiquí

5. Entrar a La Selva para una jornada gratuita de ciencia y naturaleza

Sarapiquí tendrá otra actividad especial el domingo.

La Estación Biológica La Selva recibirá la Feria Ambiental y Cultural OET-UNA, Puente de Conocimiento, una jornada que mezcla ciencia, naturaleza, cultura y productos locales.

La programación incluye exposiciones científicas, caminatas guiadas, talleres, presentaciones artísticas y una feria de emprendimientos.

La actividad se realizará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., con entrada y transporte gratuitos, según la programación divulgada para este fin de semana.

6. Ver “Carmina Burana” convertida en danza

El Teatro Popular Melico Salazar recibirá este fin de semana una adaptación de Carmina Burana, inspirada en la célebre obra de Carl Orff.

La producción de Cicció Studio combina ballet contemporáneo y danza teatro en una puesta en escena de fuerte carga física y visual.

Habrá funciones el sábado a las 7:00 p. m. y el domingo a las 5:00 p. m. Las entradas están anunciadas entre ₡12.000 y ₡25.900.

7. Llevar a los niños a disfrutar títeres al aire libre

Moravia tendrá una alternativa gratuita para las familias este sábado.

El Festival Internacional de Marionetas de la Boca del Monte llegará al parque de Moravia con una mañana de títeres, música, humor y cuentos.

Entre los espectáculos anunciados está De Rollos y Ventanas, del Colectivo Triptongo, que adapta distintas historias y fábulas mediante teatro de muñecos.

La actividad se realizará de 10:00 a. m. a mediodía y será gratuita.

Un fin de semana para salir de la misma rutina

Costa, montaña, ciudad o naturaleza: este fin de semana ofrece alternativas muy distintas sin necesidad de buscar demasiado lejos.

Se puede comenzar bailando entre comparsas en Limón, pasar la tarde recorriendo los rápidos del río Sarapiquí o aprovechar el domingo para conocer por dentro uno de los edificios históricos más importantes de Costa Rica.

Y para quienes prefieren quedarse en la GAM, gastronomía, danza y actividades familiares completan una agenda con opciones para distintos gustos y presupuestos.