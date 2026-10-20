Violento choque entre camión, cuadraciclo y carro cobra la vida de una mujer
El accidente ocurrió en el sector de Pocosol. La Cruz Roja confirmó el fallecimiento de la mujer en el sitio y valoró a un hombre que no necesitó traslado a un centro médico.
Una mujer adulta falleció la tarde de este lunes tras una colisión entre tres vehículos en Pocosol, en San Carlos de Alajuela.
La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense alrededor de la 1:50 p. m., luego de recibir el reporte de un accidente en el que estuvieron involucrados un camión, un vehículo liviano y un cuadriciclo.
Al llegar al lugar, los cruzrojistas valoraron a la mujer; sin embargo, determinaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en la escena.
Ella, al momento del accidente, conducía el cuadraciclo por lo que su cuerpo sufrió un fuerte impacto tras la colisión, quedando sin vida sobre la carretera.
Para atender el accidente, la institución desplazó dos unidades básicas de soporte hasta el sitio.
Durante la atención también fue valorado un hombre que viajaba en uno de los vehículos involucrados. Según la información suministrada, no requirió ser trasladado a un centro médico.
Por el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió la colisión.