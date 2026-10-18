Video revela cómo joven cae baleado mientras conversa con amigos en Cartago

Escena del crimen en Quebradilla de Cartago.

Un video en poder de AM Prensa revela los segundos del ataque que le costó la vida a Mesías de los Ángeles Rivera Ortiz, de 18 años, alrededor de la medianoche de este domingo en Quebradilla de Cartago.

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En 3 puntos Un video en poder de AM Prensa revela los segundos del ataque que le costó la vida a Mesías de los Ángeles Rivera Ortiz, de 18 años, alrededor de la medianoche de este domingo en Quebradilla de Cartago. La grabación muestra al joven conversando tranquilamente con un grupo de amigos a la orilla de la calle. El caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial, cuyos agentes recolectaron evidencias en el sitio para esclarecer el homicidio.

La grabación muestra al joven conversando tranquilamente con un grupo de amigos a la orilla de la calle. De pronto se escuchan varios disparos y los muchachos vuelven la mirada hacia el lugar de donde provienen las detonaciones.

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En ese instante, una bala impacta la cabeza de Mesías, quien se desploma sobre la vía. En apenas unos segundos, la conversación se convierte en una escena de terror.

Según los testimonios conocidos sobre el caso, quienes permanecían en la calle corrieron para ponerse a salvo de los disparos.

Como informó AM Prensa, Rivera fue trasladado con vida al Hospital Max Peralta de Cartago, pero falleció minutos después de su ingreso.

El sospechoso, de apellidos Montoya Alfaro y de 24 años, habría salido de su casa con un arma de fuego y disparado en reiteradas ocasiones. Según testigos, no se produjo una discusión previa al ataque.

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Tras los hechos, el hombre huyó hacia las cercanías de un río. Oficiales del equipo táctico Lince de la Fuerza Pública lo encontraron completamente desnudo, oculto en un charral, donde lo detuvieron.

El caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial, cuyos agentes recolectaron evidencias en el sitio para esclarecer el homicidio.