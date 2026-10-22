Veinteañero acribillado a balazos frente a iglesia cristiana en Limón

Un joven de aproximadamente 20 años murió tras ser atacado a balazos la tarde de este jueves en Pueblo Nuevo de Limón, frente a una iglesia cristiana.

De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 6:08 p. m., cuando alertaron sobre un hombre herido por arma de fuego en plena vía pública.

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En 3 puntos Un joven de aproximadamente 20 años murió tras ser atacado a balazos la tarde de este jueves en Pueblo Nuevo de Limón, frente a una iglesia cristiana. De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 6:08 p. m., cuando alertaron sobre un hombre herido por arma de fuego en plena vía pública. La investigación deberá determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a los posibles responsables.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al joven tendido en la calle. Durante la valoración, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Según los datos del caso, el muchacho recibió cuatro impactos de bala en el rostro y el cuello.

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Tras confirmarse la muerte, oficiales de la Fuerza Pública acordonaron el área para preservar la escena y facilitar el trabajo de los agentes judiciales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargará de recolectar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del ataque, así como de trasladar el cuerpo a la Medicatura Forense para los procedimientos correspondientes.

Por el momento, no se han detallado las circunstancias que motivaron el homicidio ni se ha informado sobre personas detenidas en relación con el caso.

La investigación deberá determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a los posibles responsables.