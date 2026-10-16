¡Urgente! Bus con 60 personas cae a guindo: Cuerpos de rescate se desplazan a la zona

Un autobús que transportaba a 60 ocupantes habría caído a un guindo en el sector de San Juan de Lajas, en Zarcero, Alajuela, según un reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos.

La emergencia movilizó unidades de las estaciones de Bomberos de Zarcero y Ciudad Quesada, que fueron despachadas para atender el incidente.

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En 3 puntos Un autobús que transportaba a 60 ocupantes habría caído a un guindo en el sector de San Juan de Lajas, en Zarcero, Alajuela, según un reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos. La emergencia movilizó unidades de las estaciones de Bomberos de Zarcero y Ciudad Quesada, que fueron despachadas para atender el incidente. La situación se mantiene en desarrollo, a la espera de nuevos detalles por parte de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información inicial, el conductor del autobús habría quedado prensado tras la caída.

El Cuerpo de Bomberos informó que las unidades se encontraban en ruta hacia el lugar para atender la emergencia y determinar las condiciones de las personas que viajaban en el vehículo.

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Por el momento, no se cuenta con información confirmada sobre la cantidad de personas heridas, la gravedad de sus lesiones ni las circunstancias que provocaron la caída del autobús.

La situación se mantiene en desarrollo, a la espera de nuevos detalles por parte de los cuerpos de emergencia.